Vacunación antigripal: la gripe como problema de salud

La gripe (o influenza) no es un simple resfrío, es una enfermedad respiratoria aguda causada por virus que circulan durante todo el año con aumento de los casos a fin del otoño-invierno y representa un problema relevante de salud pública por su alta transmisibilidad, su impacto en la demanda de atención sanitaria y el riesgo de complicaciones. La vacunación anual es la principal herramienta para prevenir formas graves, hospitalizaciones y muertes.

Extremos de la vida y personas con otras enfermedades

La influenza se transmite principalmente por gotas respiratorias que se liberan al hablar, toser o estornudar. También puede transmitirse por contacto con superficies contaminadas. Los síntomas incluyen fiebre de inicio rápido, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y fatiga.

Si bien muchas personas cursan cuadros leves, la gripe puede provocar complicaciones graves como neumonía viral o bacteriana, insuficiencia respiratoria y agravamiento de enfermedades preexistentes. Esto genera un aumento significativo de las consultas médicas, hospitalizaciones y ausentismo laboral y escolar durante los meses fríos, cuando aumenta la circulación viral.

El riesgo de complicaciones es mayor en los niños de 6 a 24 meses, cuyo sistema inmunitario aún está en desarrollo, y en los mayores de 65 años, debido al proceso de inmunosenescencia. También tienen mayor riesgo las personas con diabetes o enfermedad crónica cardíaca, renal o pulmonar, u otras enfermedades.

El tratamiento sintomático tiene como objetivo aliviar los síntomas. Las personas con gripe deberían descansar y beber mucho líquido. La mayoría de las personas se recuperan por sí solas en una semana. Los casos graves son asistidos en establecimientos de mediana-alta complejidad y según la oportunidad de la consulta recibirán tratamiento específico. Las personas con factores de riesgo pueden requerir atención médica.

Vacuna antigripal: ¿por qué hay que repetirla todos los años?

La vacuna antigripal es una herramienta segura y eficaz. Está elaborada con virus inactivados o fragmentos virales, por lo que no puede causar gripe. Su principal beneficio es reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Además, contribuye a disminuir la transmisión en la comunidad. La protección decae con el tiempo, por lo que se recomienda su aplicación todos los años, idealmente antes del inicio del invierno. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional para los grupos seleccionados y es gratuita en el sistema público.

La necesidad de recibir una nueva dosis de vacuna todos los años se debe al fenómeno de "deriva antigénica", por el cual el virus muta constantemente para evadir las defensas del organismo. Por ello, los centros de vigilancia global monitorean los virus circulantes y recomiendan la modificación de la composición de la vacuna en cada temporada.

Para el año 2026, la OMS ha incluido en la vacuna a la variante del virus influenza A (H3N2) del subclado K, caracterizada por una mayor capacidad de transmisión entre personas. La evidencia disponible indica que su capacidad de producir enfermedad grave es similar a la de otras variantes de influenza, pero su alta contagiosidad puede generar un aumento significativo del número de casos en poco tiempo. Esto incrementa la presión sobre los servicios de salud, incluso si la gravedad individual no es mayor. Por esta razón, la vacunación adquiere un rol aún más relevante como estrategia de control poblacional.

Anticipo de la campaña de vacunación en Argentina

La campaña de vacunación antigripal suele iniciarse en Argentina en el mes de marzo. Para el año 2026, las autoridades sanitarias decidieron adelantar la campaña comenzando el 11 de marzo por los grupos prioritarios debido a la circulación temprana de virus respiratorios y variantes como influenza A (H3N2 clado k).

El adelanto busca fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente al inicio anticipado de la circulación de virus respiratorios y asegurar que la población de riesgo esté protegida antes del aumento estacional de casos, reduciendo así complicaciones y hospitalizaciones.

Quiénes deben vacunarse:

• Niños entre 6 y 24 meses

• Personas mayores de 65 años

• Embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo)

• Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

• Personal de salud

Recomendaciones finales

• No postergar la aplicación en las personas con indicación de vacunarse.

• Mantener medidas preventivas: lavado frecuente de manos, ventilación cruzada de ambientes y cubrir nariz y boca al toser o estornudar.

• Usar tapa boca-nariz en ambientes cerrados mal ventilados.

• Evitar la automedicación y consultar ante síntomas de alarma como dificultad respiratoria, fiebre persistente o empeoramiento clínico.