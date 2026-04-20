Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?

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Felipe Pettinato fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ocurrida el 16 de mayo de 2022 a raíz de un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano y no irá preso.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 declaró penalmente responsable al hijo del saxofonista y conductor Roberto Pettinato por el delito de “incendio culposo seguido de muerte” y el veredicto incluye la sentencia a nueve meses de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su ex pareja, impuesta en abril de 2024.
Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle consignaron que el imitador de Michael Jackson deberá fijar un domicilio, continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de drogas y recibir cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Una vez que la resolución quede firme, las autoridades le extraerán sangre a Pettinato para que su perfil genético con la finalidad de derivarlo al Banco Nacional de Datos Genéticos, conforme a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Durante los alegatos, la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.
El humorista se encontraba por “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.
El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.
Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.
A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.
Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.
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