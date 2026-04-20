Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Adorni puso en venta el departamento que tiene en el centro de La Plata: cuál es su precio y cómo es por dentro

El jefe de Gabinete ofrece su departamento de calle 48 mientras el juez Ariel Lijo levanta su secreto bancario y fiscal

Adorni puso en venta el departamento que tiene en el centro de La Plata: cuál es su precio y cómo es por dentro
20 de Abril de 2026 | 16:02

Escuchar esta nota

En medio de un proceso judicial que busca determinar la licitud de su crecimiento patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió colocar en el mercado inmobiliario su departamento de la ciudad de La Plata. El funcionario sumó recientemente a sus activos un semipiso en el barrio porteño de Caballito y una finca en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse previamente de este departamento ni de su vivienda en Parque Chacabuco.

La propiedad de Manuel Adorni se sitúa en la calle 48, entre 6 y 7, a metros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se realizaron protestas y clases públicas en las últimas semanas. La unidad se ofrece por un valor de 95.000 dólares.

LEA TAMBIÉN

FOTOS | Otra jornada de clases públicas frente del departamento de Adorni en el centro de La Plata

De acuerdo con la publicación de la inmobiliaria, el departamento cuenta con las siguientes especificaciones: cuarto piso con disposición al frente, 98 metros cuadrados cubiertos que incluyen tres dormitorios, un baño principal con hidromasaje y dos toilettes adicionales. En esa línea resaltan que pese a sus 50 años de antigüedad, se destaca su excelente estado, sin roturas ni rastros de humedad.

Departamento en La Plata, La Plata en Venta. ID 255188. Foto 13

La oferta del inmueble ocurre en la previa de un vencimiento económico relevante. Antes del cierre de noviembre, el ministro coordinador tiene la obligación de cancelar deudas por un total de 270.000 dólares. Los pagos corresponden a cuatro mujeres que figuran como acreedoras: las jubiladas y las agentes de policía que ya brindaron testimonio en la causa.

El fiscal federal Gerardo Pollicita encabeza la investigación que intenta dilucidar si el estilo de vida de Manuel Adorni guarda relación con sus ingresos registrados. El juez Ariel Lijo dio un paso clave al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti.

La justicia concentra sus tareas en la adquisición de un inmueble en la calle Miró al 500, en Caballito. Por esta propiedad, el jefe de Gabinete abonó 30.000 dólares en efectivo y acordó una financiación de 200.000 dólares a pagar en un año, sin intereses, a favor de Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo.

Departamento en La Plata, La Plata en Venta. ID 255188. Foto 15

La ronda de declaraciones en los tribunales federales incluyó a los responsables de Rucci Propiedades, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. También se encuentra bajo la mira Pablo Martín Feijoo, amigo personal del funcionario y desarrollador urbano, quien habría realizado refacciones en la unidad de Caballito tras visitarlo en la Casa Rosada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución

De qué murió Luis Brandoni

Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno abrió la inscripción para los vouchers educativos y compartió un instructivo para anotarse

Los bloques de LLA y el PRO cuestionaron la subejecución de partidas en el área de Seguridad

Alak y Ghi abren un ciclo del ICP en La Plata sobre gestión pública y progreso social

Pergamino: crece la cantidad de motos secuestradas sin reclamar
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Deportes
Alumni de Los Hornos regresa a los torneos de AFA: "Queremos revalorizar la identidad y que el hornense se sienta parte"
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental
Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
Policiales
Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en la Autopista La Plata - Buenos Aires
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata
Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
VIDEO. Prendieron fuego un auto a metros del Hospital San Martín de La Plata: "Es un aguantadero"
Espectáculos
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña
Las hijas de Luis Brandoni decidieron organizar un velatorio de 12 horas para el actor, los detalles
Luis Brandoni, su trayectoria: una huella indeleble en la cultura argentina, series, cine y TV
"Tres empanadas", la icónica frase que dejó Luis Brandoni en Esperando la Carroza, las imágenes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla