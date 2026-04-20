Adorni puso en venta el departamento que tiene en el centro de La Plata: cuál es su precio y cómo es por dentro

En medio de un proceso judicial que busca determinar la licitud de su crecimiento patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió colocar en el mercado inmobiliario su departamento de la ciudad de La Plata. El funcionario sumó recientemente a sus activos un semipiso en el barrio porteño de Caballito y una finca en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse previamente de este departamento ni de su vivienda en Parque Chacabuco.

La propiedad de Manuel Adorni se sitúa en la calle 48, entre 6 y 7, a metros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se realizaron protestas y clases públicas en las últimas semanas. La unidad se ofrece por un valor de 95.000 dólares.

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De acuerdo con la publicación de la inmobiliaria, el departamento cuenta con las siguientes especificaciones: cuarto piso con disposición al frente, 98 metros cuadrados cubiertos que incluyen tres dormitorios, un baño principal con hidromasaje y dos toilettes adicionales. En esa línea resaltan que pese a sus 50 años de antigüedad, se destaca su excelente estado, sin roturas ni rastros de humedad.

La oferta del inmueble ocurre en la previa de un vencimiento económico relevante. Antes del cierre de noviembre, el ministro coordinador tiene la obligación de cancelar deudas por un total de 270.000 dólares. Los pagos corresponden a cuatro mujeres que figuran como acreedoras: las jubiladas y las agentes de policía que ya brindaron testimonio en la causa.

El fiscal federal Gerardo Pollicita encabeza la investigación que intenta dilucidar si el estilo de vida de Manuel Adorni guarda relación con sus ingresos registrados. El juez Ariel Lijo dio un paso clave al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti.

La justicia concentra sus tareas en la adquisición de un inmueble en la calle Miró al 500, en Caballito. Por esta propiedad, el jefe de Gabinete abonó 30.000 dólares en efectivo y acordó una financiación de 200.000 dólares a pagar en un año, sin intereses, a favor de Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo.

La ronda de declaraciones en los tribunales federales incluyó a los responsables de Rucci Propiedades, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. También se encuentra bajo la mira Pablo Martín Feijoo, amigo personal del funcionario y desarrollador urbano, quien habría realizado refacciones en la unidad de Caballito tras visitarlo en la Casa Rosada.