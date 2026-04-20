Fuerte agenda internacional en medio del agite interno

Javier Milei, desde el 8 de marzo a esta fecha, decidió fortalecer su agenda internacional. Justo en momentos en los que la economía no le dio buenos resultados, con caída de la recaudación pronunciada en el primer trimestre, la interna se aceleró y, por si fuera poco, los esfuerzos por eclipsar la situación judicial de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son estériles.

El Presidente, solo en el comienzo de marzo, pisó Estados Unidos para participar de la “Argentina Week” en Nueva York y de la Cumbre Escudos de las Américas en Miami. Luego se trasladó a Chile, para participar de la asunción de José Antonio Kast, máxima autoridad de Chile, y sumó un nuevo traslado a España, el 14 de ese mes, para ser uno de los oradores del Foro Económico de Madrid.

Una semana más tarde, viajó a Hungría para participar de una nueva cumbre de líderes mundiales de derecha, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). Y, para esta semana abril, decidió asistir a la celebración del Día de la Independencia en Israel, entre el 19 y el 22.

Paralelamente, vio como a su alrededor se profundizaron problemas. Primero, el de su ministro coordinador. Al viaje de Bettina Angeletti -esposa de Adorni- a Nueva York con la comitiva presidencial, a la voz del Gobierno se le añadieron causas judiciales que indagan su patrimonio y el modo de financiación de vuelos.

Milei, con la venia de Karina Milei, continúa respaldando a su funcionario, en distintas entrevistas y a través de fotos. Muestra gestos constantes. Porque prometió no soltarle la mano y, como su hermana, cree que en algún momento se demostrará su inocencia y el tema volará de la agenda pública.

Es la economía...

La economía, además, no ofrece tranquilidad. La inflación hace casi un año no muestra descenso, al contrario, se aceleró con un implacable 3,4% en marzo. La recaudación fiscal cayó 7,5% en términos reales en el primer trimestre. El Presidente, ante los golpes, promete más motosierra, más ajuste. Y los ministros acusan recibo de las palabras del economista: avisaron que no hay más margen para seguir recortando fondos en sus áreas.

Lo sucedido en PAMI, con dificultades para sostener prestaciones, es una muestra cabal, como reconoce un sector del Gobierno, de lo que está pasando ante la caída de la actividad económica que genera baja recaudación.

Las diferencias también se trasladan a las tribus, entre aquellos que responden a Karina y los que se mueven bajo el ala del asesor presidencial Santiago Caputo.