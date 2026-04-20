VIDEO. Prendieron fuego un auto a metros del Hospital San Martín de La Plata: "Es un aguantadero"

Un incendio ocurrido anoche en 2 entre 70 y 71 volvió a poner en el centro de la escena la situación de inseguridad que viven los vecinos linderos al Hospital San Martín de La Plata.

Según los testimonios de quienes se comunicaron con El Día, prendieron fuego a una camioneta en el lugar. Un vecino denuncia que "ahí hay un aguantadero”.

El vecino expresó la bronca que se vive en el barrio: “La gente está indignada, no dejan vivir en paz a los vecinos”.

Y agregó con resignación: “Hacen denuncias y no nos dan bolilla”.