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Policiales

Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata

Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata
20 de Abril de 2026 | 12:42

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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 sobreseyó este lunes a Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Piparo, por el atropello de dos motociclistas en La Plata. Los jueces consideraron que la maniobra que realizó con su Fiat 500 el 1° de enero de 2021, fue un delito del orden culposo.

De esta forma, la ex pareja de la actual directora del Banco Nación, fue sobreseído por el instituto de la prescripción y la decisión quedó muy alejada de la tentativa de homicidio por el que fue imputado.

Por su parte, la defensa ya adelantó que irá en apelación a la instancia de Casación.

El caso que terminó en el juicio contra Buzali

Cabe recordar que el hecho por el que el ex marido de Piparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación. Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo.

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Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación. Después esa medida aún se morigeró aún más con la libertad plena.

Lo cierto es que hoy la Justicia definió su sobreseimiento en la causa que tiene una alta exposición pública por sus actores.

 

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