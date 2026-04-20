Estudiantes de Ingeniería competirán en Estados Unidos

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Tras la injerencia en la misión Artemis, jóvenes de diferentes carreras quieren llevar la ciencia platense a lo más alto
Alejandro Alfonzo
Alejandro Alfonzo
Durante los primeros días de junio, 10 jóvenes miembros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata -entre estudiantes y graduados que no superan los 25 años- junto al docente a cargo Juan Luis Rosendo viajarán a Estados Unidos para participar en la CanSat Competition 2026, un certamen que reúne 40 equipos de todo el mundo organizado por el American Astronautical Society y que cuenta con el patrocinio de la NASA.
Con el objetivo de diseñar, construir y lanzar un satélite en miniatura del tamaño de una lata -al estilo de Atenea- los jóvenes atraviesan desde diciembre jornadas atareadas de preparación para lograr llevar a la universidad local y a la ciencia argentina a lo más alto. Sobre ello y más, dieron testimonio en el estudio de EL DIA.
El evento que -cuya misión consiste en desarrollar y lanzar un microsatélite hasta casi un kilómetro de altura mediante un cohete que, en paralelo, debe cumplir una serie de requerimentos- se llevará a cabo del 4 al 7 de junio en Virginia, Estados Unidos, es sólo la punta del iceberg: su preparación comenzó mucho antes.
A fines del año pasado, estudiantes de Ingeniería de las carreras de Electrónica, Aeroespacial y en Computación -que convergían en el Club de Robótica, un espacio autogestionado dentro de la casa de estudios- decidieron que querían participar de la competencia internacional.
Así, comenzaron un proceso de selección dentro de la facultad.
“Con un formulario empezamos a convocar a gente interesada y realizamos entrevistas. Priorizamos quién sabía inglés o cómo trababa en equipo. A los chicos seleccionados se les mandó mail y desde diciembre comenzamos a trabajar”, contó Abril Santamaria, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, a EL DIA.
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“El equipo y el proyecto está dividido en secciones aeroespacial, electrónica y software. Cada uno se encarga de un área por más después de que todo converga en elñ mismo”, explicó Joaquín Pagani, estudiante de Ingeniería Electrónica.
“Es un proyecto interdisciplinario y nos necesitamos todos en cada tarea para realizar”
De esta manera, cada estudiante que quería participar podía elegir el área del cuál ser parte sin importar su carrera de ingeniería.
Finalmente, el equipo quedó conformado por Elías Nehuén Aquino Jurado, Santino Spassarini, Clara Panella Novillo, Joaquín Pagani, Valentín Pérez Cerutti, Bautista Mateo Hernandez, Allan Eloy Olivito, Santiago Russo Martínez, Abril Santamaria y Facundo Alejo Garbino.
Tras la conformación, el grupo debió superar la primera instancia de la competencia: la entrega del “Preliminary Design Review (PDR)”, que fue elaborado durante todo el verano y obtuvo un puntaje de 95,04%. “Ese trabajo todo diciembre, enero y febrero, y llevó 90 páginas”, detalló Valentín Pérez Cerutti, estudiante de posgrado de Ingeniería Electrónica.
Con un puntaje casi perfecto, el PDR pasó la prueba y fue motivo de selección del equipo para la competencia internacional. El siguiente pasó -que se está llevando a cabo en este momento- es llevar la teoría a la práctica.
“Ahora hay que construir el satélite. El área Aeroespacial está con la parte estructural; los de Electrónica con las placas, tanto lo que va a bordo y en la estación terrena; y también participa el área de Software”, agregó Cerutti.
Para fines de mayo, los estudiantes deberán enviar una prueba de que el satélite -con requisitos preliminares a cuestas- funciona. “La facultad nos brindó equipamiento en el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA) y en el Centro Tecnológico Espacial (CTA)”, detalló Cerutti.
Para llevar adelante todo este proceso los futuros ingenieros se reúnen semanalmente en espacios libres. “Además, tenemos un informe donde todos tenemos acceso. Es muy interdisciplinario y nos necesitamos”, comentó Santamaría y agregó: “Mientras tenemos parciales y muchos somos ayudantes o cursamos muchas materias. Pero siempre te haces un poco de lugar”.
En tanto, Pagani concluyó: “La construcción del satélite nos va a demandar más pero también nos motiva”.
A las cursadas eternas, parciales de gran dificultad y todo lo que conlleva ser un joven adulto, se agrega una competencia de calibre internacional. Ante ello, la pregunta “¿por qué?”
Santamaría, sin pensarlo, en el estudio de EL DIA, respondió: “Por pasión. Trabajas con un equipo que te llevas bien, se dan chistes y lo hacemos por hobbie”. En tanto, Clara Panella -estudiante de Aeroespacial-, expresó: “Para poder aplicar lo que aprendemos, ponernos en acción y meter mano”.
Santamaría, en tanto concluyó: “Esto te motiva a descubrir. Es rearmar el cerebro de una forma en el que no sabés que resultado vas a tener”.
No obstante, a pesar de la ayuda de la universidad local, los estudiantes deben reunir dinero para alojamiento, materiales y otros gastos. Para ello, buscan y anhelan la colaboración de sponsors.
En cuanto a las expectativas, Santino Spassarini, estudiante de Electrónica, dejó en claro que, además de que funcione, el gran objetivo es “dejar lo mejor posible a la Unlp y a toda Argentina”.
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