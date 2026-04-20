Terminó la medida de fuerza en IOMA en La Plata, hay atención pero "sigue la deuda"

Se levantó la medida de fuerza de 72 horas que había afectado la atención a afiliados del IOMA y desde las 0 de hoy lunes 20 de abril quedó restituido el servicio en consultorios y centros de salud. La decisión había sido definida por unanimidad en el plenario del jueves 16, con un alto nivel de acatamiento por parte de los profesionales.

Sin embargo, el conflicto continúa abierto. Desde la Agremiación Médica Platense advirtieron que, si bien durante los días de protesta se registraron pagos parciales, el Instituto aún mantiene una deuda correspondiente a los honorarios de febrero, situación que sigue generando malestar en el sector.

En ese marco, los médicos mantienen el estado de alerta gremial y no descartan nuevas medidas si no se regulariza la situación en las próximas horas.

Según indicaron, la posibilidad de retomar las protestas permanece latente hasta tanto el organismo cumpla con la cancelación total de lo adeudado.