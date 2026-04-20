Funcionarios municipales expresaron preocupación por el plan económico nacional

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Al exponer la rendición de cuentas del año pasado, advirtieron sobre la presión adicional a la Comuna que genera la falta de obras nacionales y la caída de la coparticipación
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
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Funcionarios del área de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad expusieron esta mañana en el Salón Dorado del Palacio de calle 12 los detalles del gasto de la Comuna en 2025, que resultó con un superávit del orden de los 4 mil millones de pesos y un énfasis en las asignaciones de los fondos para la obra pública. Sin embargo, en ese contexto, expresaron su preocupación por el impacto del contexto macroeconómico nacional en las arcas municipales y la caída de la coparticipación y no descartaron que ese escenario lleve, al ejercicio vigente local, a una situación de déficit.
Fue en el ámbito de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, que se reunió para escuchar la exposición del expediente de la rendición de cuentas del Ejecutivo local, correspondiente al año pasado. Asistieron el secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti; el subsecretario del área, Matías Remes Lenicov; el integrante del Tribunal de Finanzas de la Provincia y exfuncionario municipal Marcelo Giampaoli; y el titular de la Agencia Platense de Recaudación, Juan Carlos Mongan, entre otros miembros del equipo económico de Julio Alak.
En ese contexto, Genatti expuso ante ediles del oficialismo y la oposición detalles de la asignación de partidas a distintas áreas de la gestión durante el año pasado, con un balance que concluyó en un superávit de más de 4.000 millones de pesos. Concretamente, la Administración local ejecutó 475.656.914.883 pesos, de un ingreso total de 479.091.244.143 pesos, siendo las áreas con mayor peso la de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, la Secretaría General, que gestiona las delegaciones, y Educación.
El funcionario indicó que el año pasado ingresaron al Municipio en materia de coparticipación provincial 112.000 millones de pesos, y que la caída en la recaudación de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) había sido de un punto. “En 2024 la cobrabilidad fue del 60 por ciento y en 2025, del 59”, detalló. Respecto de la primera, dijo que mientras en 2024 lo recibido por la Ciudad había representado el 28,4 por ciento de sus recursos, en 2025 fue de 25,4.
Y comparó el escenario descrito sobre el ejercicio anterior, el del año pasado, con el primer trimestre de 2026: “Ahora la coparticipación bajó un 25 por ciento en términos reales. Mientras el año pasado la recaudación propia de la Comuna era del 57 por ciento, en este primer tramo del año es del 57”, graficó. Y añadió: “Estamos preocupados por esta situación. Estamos tratando de mantener la recaudación pero que no sea a costa del vecino”.
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
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