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Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos

La entidad además hizo la denuncia por operaciones sospechosas ante el Banco Central

Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
20 de Abril de 2026 | 07:57

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En el marco de una de las investigaciones en torno al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino, la Justicia detectó más de 10 mil millones de pesos en el banco Coinag, con sede en Rosario. Allí, en un periodo de solo tres meses, hubo depósitos por varios miles de millones de pesos que alertaron a la entidad y que lo denunció ante el Banco Central.

La beneficiaria del dinero es María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino. Con una llamativa eficacia empresarial, Sartirana logró que sus firmas, Lindor y Neurus, comenzaran a facturar millones a la AFA apenas 30 días después de haber sido creadas en mayo de 2025.

El rastro de la plata conduce a Santiago del Estero, la base territorial de Toviggino. Las transferencias provenían de supuestas PyMES domiciliadas en locales precarios, sin empleados ni actividad comercial real. La maniobra, calificada por los investigadores como "burda", incluiría a personas ingresando a la entidad bancaria con bolsos repletos de efectivo.

El escándalo fue de tal magnitud que el propio dueño del Coinag, ante el temor de una intervención, reportó las operaciones como sospechosas ante el Banco Central y cerró las cuentas de Sartirana de su cartera de clientes en diciembre pasado.

Tras el cierre de cuentas en Rosario, el dinero encontró refugio en el Banco Credicoop, dirigido por el diputado Carlos Heller. Esta conexión política alimenta las sospechas sobre la verdadera intención del pedido de detención emitido desde Santiago del Estero.

Algunos se preguntan si el pedido de detención requerido por el fiscal Pedro Simón es un avance genuino de la causa o una estrategia para mudar todas las causas a una jurisdicción alineada con el poder político provincial y garantizar la impunidad de Tapia y Toviggino.

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