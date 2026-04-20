Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Murió Luis Brandoni, ícono del cine, teatro y televisión argentina
VIDEO. Pablo Nicoletti: “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos
Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas
Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
La polémica del Superclásico que ganó Boca: ¿hubo penal para River en la jugada final?
Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”
Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos en La Plata
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
El ministro Sergio Torres asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia
La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
El cohete New Glenn despega con éxito… pero falla en la órbita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La entidad además hizo la denuncia por operaciones sospechosas ante el Banco Central
Escuchar esta nota
En el marco de una de las investigaciones en torno al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino, la Justicia detectó más de 10 mil millones de pesos en el banco Coinag, con sede en Rosario. Allí, en un periodo de solo tres meses, hubo depósitos por varios miles de millones de pesos que alertaron a la entidad y que lo denunció ante el Banco Central.
La beneficiaria del dinero es María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino. Con una llamativa eficacia empresarial, Sartirana logró que sus firmas, Lindor y Neurus, comenzaran a facturar millones a la AFA apenas 30 días después de haber sido creadas en mayo de 2025.
El rastro de la plata conduce a Santiago del Estero, la base territorial de Toviggino. Las transferencias provenían de supuestas PyMES domiciliadas en locales precarios, sin empleados ni actividad comercial real. La maniobra, calificada por los investigadores como "burda", incluiría a personas ingresando a la entidad bancaria con bolsos repletos de efectivo.
El escándalo fue de tal magnitud que el propio dueño del Coinag, ante el temor de una intervención, reportó las operaciones como sospechosas ante el Banco Central y cerró las cuentas de Sartirana de su cartera de clientes en diciembre pasado.
Tras el cierre de cuentas en Rosario, el dinero encontró refugio en el Banco Credicoop, dirigido por el diputado Carlos Heller. Esta conexión política alimenta las sospechas sobre la verdadera intención del pedido de detención emitido desde Santiago del Estero.
Algunos se preguntan si el pedido de detención requerido por el fiscal Pedro Simón es un avance genuino de la causa o una estrategia para mudar todas las causas a una jurisdicción alineada con el poder político provincial y garantizar la impunidad de Tapia y Toviggino.
LE PUEDE INTERESAR
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
LE PUEDE INTERESAR
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí