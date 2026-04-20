En España, operaron de urgencia al ministro Bianco

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado ayer de urgencia en Barcelona, en medio de la gira que Axel Kicillof realiza en España. Según trascendió, el funcionario provincial, miembro de la comitiva del Gobernador, sufrió un cuadro de apendicitis y, tras una intervención quirúrgica que resultó exitosa, se encuentra internado a la espera del alta.
La gira del Gobernador por España culminó el sábado, con una cumbre en el marco de la Movilización Global Progresista.
El sábado, Kicillof mantuvo encuentros con Pedro Sánchez y con Lula da Silva, y compartió un panel de debate con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. En su discurso, el gobernador bonaerense aprovechó el escenario internacional para hacer fuertes críticas contra el presidente Javier Milei.
“Las políticas de Milei no están funcionando, son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, dijo Kicillof cuando le tocó hablar en el escenario global que le dio la Cumbre de Barcelona.
En el mismo sentido crítico, Kicillof detalló: “Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos, debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar”. Y añadió: “Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.
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