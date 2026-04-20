Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata
Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata
Murió Luis Brandoni, ícono del cine, teatro y televisión argentina
Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo
Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
Funcionarios municipales expresaron preocupación por el plan económico nacional
Terminó la medida de fuerza en IOMA en La Plata, hay atención pero "sigue la deuda"
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos
Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
Financiamiento universitario: el Gobierno busca impulsar un proyecto propio tras el revés judicial
Impuesto a las Ganancias: cuáles son los cambios que estableció el Gobierno
Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
VIDEO. Prendieron fuego un auto a metros del Hospital San Martín de La Plata: "Es un aguantadero"
Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata
La polémica del Superclásico que ganó Boca: ¿hubo penal para River en la jugada final?
El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España
Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La iniciativa ya fue enviada al Congreso pero todavía no fue debatida
Escuchar esta nota
Después que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la apelación del Gobierno nacional y le exigiera la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo y Recomposición del Salario Docente, el Poder Ejecutivo busca implementar una nueva iniciativa para reemplazar la norma que fuera aprobada por la oposición y cuestionada por el oficialismo.
La Justicia instó al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley Nº27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes por el período diciembre 2023 - septiembre 2025, además de la recomposición de los programas de becas, tras desestimar los argumentos oficiales sobre el costo de la medida, señalando que el impacto fiscal es bajo y no afecta el interés público.
Por el contrario, subrayaron que lo que está en juego es el derecho constitucional a la educación superior. El fallo confirma lo dictado previamente por el juez Enrique Cormick, quien consideró que el Decreto 759/2025, que suspendía la norma, era “manifiestamente arbitrario”.
El proyecto que fue enviado al Congreso y ahora el Gobierno busca impulsar no deroga la ley aprobada pero sí la modifica. La iniciativa que busca consagrar el oficialismo recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes de establecimientos universitarios durante el 2025, pero convalida el recorte que hubo en el 2024 argumentando que el objetivo de la norma propuesta es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”.
En cuanto a la recomposición salarial, la iniciativa del Gobierno establece una actualización escalonada en tres tramos de 4,1% (en marzo, julio y septiembre) hasta recuperar lo perdido el año pasado (un 12,3% en términos reales), ignorando que la mayor pérdida de poder adquisitivo se produjo en 2024, ya que fue cerca de un 38%.
La ley que está vigente obliga a recomponer lo perdido desde el 1º de diciembre de 2023, ya que tuvo en cuenta que los meses de mayor salto inflacionario se dieron a fines de ese año y en el primer cuatrimestre del 2024.
LE PUEDE INTERESAR
Impuesto a las Ganancias: cuáles son los cambios que estableció el Gobierno
El proyecto del Gobierno, por otra parte, apunta a actualizar las partidas para gastos de funcionamiento de universidades durante 2026 solamente si la inflación supera el 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Esto significa que no habrá una recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento del 2024 y 2025, como ordena la ley vigente aprobada el año pasado.
En tanto, el nuevo proyecto mantiene la obligación de convocar a paritarias del sector “con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses”, pero suprime la parte de la norma vigente donde exige que las mismas deben convocarse “asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.
Otro punto del proyecto del Gobierno es que establece un monto de poco más de 80 mil millones de pesos para reforzar partidas del sistema de salud universitario, independientemente de la dinámica inflacionaria y del ajuste en años anteriores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí