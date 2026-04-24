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Villa San Carlos se prepara para festejar su 101º aniversario y destacan nuevas obras

Villa San Carlos se prepara para festejar su 101º aniversario y destacan nuevas obras
24 de Abril de 2026 | 10:58

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El Club Atlético Villa San Carlos cerró su histórico centenario para ingresar este sábado 25 de abril en los festejos de los 101 años. "En tiempos donde todo cuesta mucho, vamos con pasión, compromiso y amor por este club y la ciudad", subrayó el presidente de la emblemática institución de Berisso, Juan Manuel Córdoba.

El club comunicó que "luego de los 100 años marcados por la histórica inauguración de la tribuna Centenario Ciudad de Berisso en el estadio Gennacio Sálice, más los festejos populares, la maratón villera, los premios culturales Julio Morín, y el reconocimiento a cada deportista de la entidad, la Villa avanza con un nuevo capítulo en su historia de sacrificio, trabajo y unidad".

En la previa de los festejos se indicó que "el Celeste de la región capital proyecta nuevas obras para el crecimiento en comunidad". Según se informó, después de la histórica inauguración de la tribuna Centenario Ciudad de Berisso, se avanza con una nueva cancha de básquet, la modernización del predio de juveniles y nuevas canchas para el fútbol infantil.

Por caso, en la sede social se avanza con la construcción de una nueva cancha de básquet y gimnasio que permitirá optimizar el entrenamiento de las formativas. 

Además, el Predio Pasión Villera de fútbol juvenil fue modernizado con mejoras en las instalaciones para brindar más seguridad y comodidad. Al mismo tiempo, el fútbol infantil sigue con las mejoras en la cancha del barrio Villa Zula, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de recreación para los más pequeños.

"Estamos devolviendo el club a la ciudad, con el rol social que debe tener, y el sentido de pertenencia como nuestra bandera", sentenció Córdoba. Así, destacó el presente de las arcas del club y la ausencia de deudas: "Nos hacemos cargo de cada compromiso asumido".

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En ese sentido, el presidente de Villa San Carlos marcó posición: "Queda mucho por hacer. No va a ser fácil porque el contexto no ayuda y la crisis económica hace mucho daño a los clubes.  Vamos a seguir trabajando con humildad y mucha pasión para que Villa San Carlos y Berisso sean cada vez más grandes", comentó el presidente.

"Las banderas que nos formaron desde el primer día, trabajo, esfuerzo y pasión, son nuestra guía por el club y la ciudad que amamos", cerró el directivo.

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