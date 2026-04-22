Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!

Graves incidentes se registraron en un partido de la Quinta División de la Liga Amateur Platense de Fútbol, donde hubo una pelea generalizada entre jugadores menores de edad, en un hecho termina en duras sanciones. El Tribunal de Disciplina publicó ayer el boletín correspondiente al 15 de abril con detalles del informe arbitral del partido entre For Ever y Brandsen, con una histórica sanción: el récord de 35 futbolistas suspendidos provisionalmente (los 17 de un lado y 18 del otro).

El episodio ocurrió el domingo 12 de abril, en el marco de la fecha 5 del campeonato de Quinta, categoría que desde este año pasó a corresponder a Mayores. En ese contexto, For Ever recibió a Brandsen en un encuentro que terminó 3-2 a favor del Coronel. La Liga lleva un lema en cada publicación que hace en sus redes y web: "La violencia no juega". Lamentablemente, volvió a ser protagonista de gran manera entre estos chicos de entre 16 a 17 años.

El resultado quedó completamente opacado por lo sucedido tras el pitazo final. Jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea de todos contra todos, con golpes y patadas para todos lados. Anoche se supo públicamente la tajante sanción para todos ellos.

¿Qué informó el árbitro?

Según el árbitro, una vez finalizado el encuentro se produjeron agresiones entre jugadores que fueron escalando en número hasta volverse incontrolables. La situación se agravó cuando abrieron las puertas del campo de juego y hasta público ingresó, generando una verdadera batalla campal.

El boletín liguista remarca que las conductas violentas de jugadores y cuerpos técnicos no solo deben ser abordadas desde lo sancionatorio, sino también mediante instancias de capacitación orientadas a modificar comportamientos y reforzar valores.

Ante este escenario, el Tribunal resolvió abrir una investigación y aplicar la suspensión preventiva a los 35 jugadores (18 de Brandsen y 17 de For Ever) que participaron del encuentro, además de los entrenadores Gabriel Raggi, de Brandsen, y Gastón Rocha, de For Ever (y su ayudante, Diego Romero).

También se dispuso la obligatoriedad de realizar un curso de prevención de la violencia para todos los involucrados, la cual es clave para recuperar la habilitación.

Cabe destacar que el pasado miércoles se presentaron los presidentes de ambas instituciones ante las autoridades de la Liga para avanzar en medidas que permitan evitar nuevos episodios de este tipo.

Para contemplar un paralelo, en 2011, en la Primera D de AFA, sancionaron pos partido a los 36 jugadores que fueron parte de Claypole - Victoriano Arena.