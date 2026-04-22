Estados Unidos evaluaría dejar de apoyar la postura británica en las Islas Malvinas
Estados Unidos evaluaría dejar de apoyar la postura británica en las Islas Malvinas
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
El OCEBA, ciego, sordo y mudo: La Plata tiene el récord mundial de cortes de luz
Tragedia en La Plata: un motociclista chocó contra un camión y murió
Silbidos en la inauguración de la Feria del Libro: "¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o el Gobierno de Milei?", se defendió un funcionario
Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Defensa y Justicia
VIDEO.- Faltaban 2 segundos y desató la locura tripera: Boffelli y la alegría del básquet de Gimnasia
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
Detuvieron a un concejal libertario por circular en un auto con pedido de secuestro
Vagones desbordados: más caro el colectivo, más lleno el tren
Amenazas en escuelas de La Plata: mochilas prohibidas y revisión de útiles
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Roban en una agencia de autos de La Plata tras romper el techo
El ex arbolito de La Plata sigue preso en Brasil y más complicado: la joven denigrada reveló que le dijo "negra p..."
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Viernes agradable en La Plata, aunque anticipan posibles lluvias para el finde
Qué es la “cama de pollo”, que quedó bajo la lupa por posible contaminación de arroyos en La Plata
Investigan si un policía forzó a una paciente psiquiátrica a tener sexo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas
Enorme sorpresa en Gran Hermano: se conocieron los primeros cuatro salvados
Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Graves incidentes se registraron en un partido de la Quinta División de la Liga Amateur Platense de Fútbol, donde hubo una pelea generalizada entre jugadores menores de edad, en un hecho termina en duras sanciones. El Tribunal de Disciplina publicó ayer el boletín correspondiente al 15 de abril con detalles del informe arbitral del partido entre For Ever y Brandsen, con una histórica sanción: el récord de 35 futbolistas suspendidos provisionalmente (los 17 de un lado y 18 del otro).
El episodio ocurrió el domingo 12 de abril, en el marco de la fecha 5 del campeonato de Quinta, categoría que desde este año pasó a corresponder a Mayores. En ese contexto, For Ever recibió a Brandsen en un encuentro que terminó 3-2 a favor del Coronel. La Liga lleva un lema en cada publicación que hace en sus redes y web: "La violencia no juega". Lamentablemente, volvió a ser protagonista de gran manera entre estos chicos de entre 16 a 17 años.
El resultado quedó completamente opacado por lo sucedido tras el pitazo final. Jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea de todos contra todos, con golpes y patadas para todos lados. Anoche se supo públicamente la tajante sanción para todos ellos.
Según el árbitro, una vez finalizado el encuentro se produjeron agresiones entre jugadores que fueron escalando en número hasta volverse incontrolables. La situación se agravó cuando abrieron las puertas del campo de juego y hasta público ingresó, generando una verdadera batalla campal.
El boletín liguista remarca que las conductas violentas de jugadores y cuerpos técnicos no solo deben ser abordadas desde lo sancionatorio, sino también mediante instancias de capacitación orientadas a modificar comportamientos y reforzar valores.
LE PUEDE INTERESAR
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
LE PUEDE INTERESAR
Zeballos volvió a la titularidad y no defraudó
Ante este escenario, el Tribunal resolvió abrir una investigación y aplicar la suspensión preventiva a los 35 jugadores (18 de Brandsen y 17 de For Ever) que participaron del encuentro, además de los entrenadores Gabriel Raggi, de Brandsen, y Gastón Rocha, de For Ever (y su ayudante, Diego Romero).
También se dispuso la obligatoriedad de realizar un curso de prevención de la violencia para todos los involucrados, la cual es clave para recuperar la habilitación.
Cabe destacar que el pasado miércoles se presentaron los presidentes de ambas instituciones ante las autoridades de la Liga para avanzar en medidas que permitan evitar nuevos episodios de este tipo.
Para contemplar un paralelo, en 2011, en la Primera D de AFA, sancionaron pos partido a los 36 jugadores que fueron parte de Claypole - Victoriano Arena.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí