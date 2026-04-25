Santa Bárbara no sufrió el mal de ausencias, ganó y saltó a la punta en hockey

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0
Adrián D'Amelio
adamelio@eldia.com
Escuchar esta nota
A pesar de no contar con Majo y Vicky Granato, que se marcharon a China con Las Leonas a una gira preparatoria para la Copa del Mundo 2026, Santa Bárbara "A" consiguió una valiosa victoria como visitante sobre River Plate 2 a 1, que le permite estar momentáneamente en la punta del torneo Metropolitano femenino de Primera División de hockey femenino junto a Belgrano, cumplida la séptima fecha.
Santa arrancó abajo en el marcador con un gol de Pilar Palacio Cascallares. El conjunto Gonnet recompuso sus líneas y llegó al empate por intermedio de Margarita Iturralde, con una jugada de córner corto; mientras que le puso la firma definitiva al triunfo Josefina Esnaola, en un partido que tuvo como escenario la cancha del Club CIRSE (Círculo De Suboficiales del Ejército), en Villa Maipú.
Cabe recordar que ambos equipos llegaban a este encuentro de la máxima categoría con la misma cantidad de puntos en su haber: 10. Con estás tres unidades, Santa saltó a lo más alto de la tabla de posiciones, pero deberá aguardar con lo que sucede mañana con Lomas (11) en su cruce frente a San Lorenzo de Almagro.
Intermedia: River Plate 3, Santa Bárbara "A" 0.
Quinta división: River Plate 2, Santa Bárbara "A" 2 (Emilia Gardella y Amparo Piergiacomi).
Sexta división: River Plate 3, Santa Bárbara "A" 0.
Séptima división: River Plate 2, Santa Bárbara "A" 0.
El resto de los resultados de la jornada fueron Banco Nación 1, San Fernando "A" 3; Ciudad de Buenos Aires "A" 2, Banco Provincia "A" 2; Olivos 1, Belgrano 2; GEBA 0, Italiano 2 y St. Catherine 's 0, Arquitectura 0. Mañana se completará con el partido entre Lomas y San Lorenzo de Almagro, que se jugará desde la 13:00, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.
Por su parte, la tabla de posiciones quedó con Santa Bárbara 13 puntos, Belgrano 13, Italiano 12, San Fernando "A" 12, Lomas 11, River Plate 10, Banco Provincia "A" 10, GEBA 10, Banco Nación 9, St. Catherine 's 9, Arquitectura 8, Ciudad de Buenos Aires "A" 6, Olivos 4 y San Lorenzo de Almagro 2.
En tanto la próxima fecha estará integrada por los siguientes cruces: St. Catherine 's vs Banco Nación, Arquitectura vs Lomas, San Lorenzo de Almagro vs GEBA, Italiano vs River Plate, Santa Bárbara "A" vs Olivos, Belgrano vs Ciudad de Buenos Aires "A" (televisado) y Banco Provincia "A" vs San Fernando "A".
A continuación se detallan los resultados de los equipos platenses en la diferentes categorías del torneo de Damas de la Asociación Amateur de hockey sobre césped de Buenos Aires:
Primera C1
CASI 0, Universitario "A" 0.
La "U" sumó su segunda igualdad seguida y lleva tres partidos sin ganar.
Intermedia: CASI 0, Universitario "A" 0.
Quinta división: CASI 0, Universitario "A" 1 (Valentina Zitti).
Sexta división: CASI 3, Universitario "A" 1 (Elisa Atzeni Bellon).
Séptima división: CASI 1, Universitario "A" 0.
Próxima fecha: Universitario "A" vs Pucará "A".
Primera C2
Santa Bárbara "B" 2 (María Vilchez y Amparo Sánchez), Banade 3.
Santa sufrió su segunda derrota al hilo.
Intermedia: Santa Bárbara "B" 3 (Paz Alayes, Renata Scolesi y Emilia Addiech), Banade 1.
Quinta división: Santa Bárbara "B" 3 (Elena Angulo Salim, Pilar Laluppa y Juana Bruno), Banade 1.
Sexta división: Santa Bárbara "B" 0, Banade 1.
Séptima división: Santa Bárbara "B" 1 (Charo Bottero), Banade 1.
Próxima fecha: San Fernando "B" vs Santa Bárbara "B".
SAG de Lomas de Zamora 2, San Luis "A" 4 (María Camila Roberti Merlo, Magdalena Ajargo, Morena Tijero y Jazmín Gorostiague).
Las Maristas sumaron su segundo éxito seguido con lo que ahora cosechan 12 unidades.
Intermedia: SAG de Lomas de Zamora 1, San Luis "A" 1 (Helena Cazau).
Quinta división: SAG de Lomas de Zamora 3, San Luis "A" 1 (Helena Cazau).
Sexta división: SAG de Lomas de Zamora 1, San Luis "A" 1 (Milagros Plot).
Séptima división: SAG de Lomas de Zamora 1, San Luis "A" 0.
Próxima fecha: San Luis "A" vs GEBA "C".
Primera D1
Gimnasia "A" 0, Los Matreros 0.
Las lobizonas llevan tres sin perder con un triunfo y dos empates.
Intermedia: Gimnasia "A" 2 (María Victoria Pedrazzi y Sofía Tinto Ocampo), Los Matreros 1.
Quinta división: Gimnasia "A" 2 (Joaquina Maidana y Rafaela Batalla), Los Matreros 1.
Sexta división: Gimnasia "A" 1 (Lucía Balas), Los Matreros 1.
Séptima división: Gimnasia "A" 2 (Julieta Covacich -2-), Los Matreros 0.
Próxima fecha: San Andrés vs Gimnasia "A".
Primera D2
Asociación del Sur 0, Santa Bárbara "C" 1 (Marina Pulido Herrera).
Santa volvió a la victoria tras la derrota con Estudiantes "A".
Intermedia: Asociación del Sur , Santa Bárbara "C" .
Quinta división: Asociación del Sur 0, Santa Bárbara "C" 2 (Jazmín Lynch y Charo Del Torno).
Sexta división: Asociación del Sur 0, Santa Bárbara "C" 0.
Próxima fecha: Quilmes High School Club vs Santa Bárbara "C".
Estudiantes "A" 3 (Justina Chiavassa, Florencia Turchetti y Micaela Biato), Quilmes High School Club 1.
Las Pinchas arrastran una racha de cuatro partidos sin perder con tres triunfos y un empate con lo que suman 11 puntos.
Intermedia:Estudiantes "A" 0, Quilmes High School Club 0.
Quinta división: Estudiantes "A" 6 (Malena Massaccesi, Justina Irigoti, Josefina Gallardo, María Rocío Mundiña, Renata Carrasco e India Ricciardi Almada), Quilmes High School Club 1.
Sexta división: Estudiantes "A" 2 (Oriana Prandi Reigosa y María Paz Costa Del Prete), Quilmes High School Club 2.
Séptima división: Estudiantes "A" 2, Quilmes High School Club 2.
Próxima fecha: Hurling "C" vs Estudiantes "A"
San Luis "B" 4 (Luciana Bustos -2-, Luana Macarena Raffone y Uma Prieto Nadef), Miraflores Country 2.
Las Maristas llevan seis partidos sin derrotas con dos triunfos y cuatro empates.
Intermedia: San Luis "B" 2 (Azul Albertengo y Dolores Montoya), Miraflores Country 0.
Quinta división: San Luis "B" 0, Miraflores Country 6.
Sexta división: San Luis "B" 1 (Mia Barcia), Miraflores Country 0.
Séptima división: San Luis "B" 2 (Delfina Di Rago y Sofía Reggi Della Croce), Miraflores Country 1.
Próxima fecha: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes vs San Luis "B".
Primera D4
Universitario "B" 3 (Juliana Aicardi -2- y Pilar Galizia), Racing Club 3.
La "U" cuenta con una serie de tres partidos sin derrotas con dos éxitos y un empate; mientras que suma 12 unidades.
Intermedia:Universitario "B" 1 (María Delfina Rezzónico), Racing Club 1.
Quinta división: Universitario "B" 1 (Joaquina Mosca Malin), Racing Club 2.
Sexta división: Universitario "B" 1 (Carola Roccuzzo Fredes), Racing Club 4.
Séptima división: Universitario "B" 1 (Sofía Grilli Caballero), Racing Club 0.
Próxima fecha: Luján RC vs Universitario "B".
Santa Bárbara "D" 1 (Matilde Crispo), Tigre RC 1.
Santa cosecha seis presentaciones sin ganar con dos empates y cuatro derrotas.
Intermedia:Santa Bárbara "D" 3 (Catalina Franco, Guadalupe D'Agostino y Pilar Busquets), Tigre RC 1.
Quinta división: Santa Bárbara "D" 0, Tigre RC 2.
Sexta división: Santa Bárbara "D" 1 (Sofía Oliva), Tigre RC 1.
Séptima división: Santa Bárbara "D" 0, Tigre RC 1.
Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs Deportivo Santa Bárbara.
Primera E1
Belgrano Day School Club 2, Universitario "C" 1 (Priscila Dimitroff).
La "U" volvió a caer después de dos victorias seguidas.
Intermedia:Belgrano Day School Club 0, Universitario "C" 2 (Josefina Zitti).
Quinta división: Belgrano Day School Club 0, Universitario "C" 2 (Laureana De Grott y Juana Fernandez Girard).
Sexta división: Belgrano Day School Club 2, Universitario "C" 1.
Séptima división: Belgrano Day School Club 4, Universitario "C" 0.
Próxima fecha: Universitario "C" vs Lomas "C".
Primera E2
Santa Bárbara "F" 0, Quilmes "C" 5.
Santa volvió a caer, por lo que sumó su séptima derrota. Todavía no sumó puntos en el presente torneo.
Intermedia: Santa Bárbara "F" 3 (María Emilia Sleet -2- y Felicita Iglesias), Quilmes "C" 2.
Quinta División: Santa Bárbara "F" 1 (Dolores Vazquez Casal), Quilmes "C" 1.
Sexta división: Santa Bárbara "F" 2 (Amalia María Lupiano y Giulliana Ciabattoni), Quilmes "C" 0.
Séptima división: Santa Bárbara "F" 1 (Inés Lambre), Quilmes "C" 1.
Próxima fecha: Huracán vs Santa Bárbara "F".
Ferro Carril Oeste "B" 3, Estudiantes "B" 2 (Maia Iglesias y Julieta Sánchez Ponce).
Estudiantes todavía no pudo festejar ninguna victoria, ya que tiene dos empates y cinco traspiés.
Intermedia: Ferro Carril Oeste "B" 0, Estudiantes "B" 0.
Quinta división: Ferro Carril Oeste "B" 2, Estudiantes "B" 1 (Julieta Bazan).
Sexta división: Ferro Carril Oeste "B" 3, Estudiantes "B" 2.
Séptima división: Ferro Carril Oeste "B" 4, Estudiantes "B" 0.
Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Liceo Naval "B".
Primera E4
Monte Grande "B" 1, Everton 5 (Sofía Hansen Gutty -4- y Carmela Molinari).
Las Decanas cosechan seis victorias y se posicionan como único escolta de Boca Juniors (19). Sofía Hansen Gutty es la goleadora absoluta de la división con 12 tantos de los 25 que tiene Everton.
Intermedia:Monte Grande "B" 0, Everton 1 (Sofía Belén Vincens).
Quinta división: Monte Grande "B" 4, Everton 3 (Mora Coria, Uma Jazmín Casado y Martina Caterina Colman).
Sexta división: Monte Grande "B" 1, Everton 2 (Juana Montoya y Paloma Dawes).
Séptima división: Monte Grande "B" 0, Everton 1 (Luna Gómez Tais).
Próxima fecha: Everton vs Belgrano "B".
EVERTON COSECHÓ SU SEXTA VICTORIA EN PRIMERA E4 Y ESTÁ COMO ESCOLTA DE BOCA / @MARCOSRODRIGUEZ.PH
Primera F1
Universitario "D" 1 (Juliana Garmendia), Pucará "D" 0.
La "U" retornó a la senda del triunfo después de la caída con Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C".
Intermedia: Universitario "D" 1 (Mora Caminos Schwartz), Pucará "D" .
Quinta división: Universitario "D" 2 (Mía Fernández Rave), Pucará "D" 0.
Sexta división: Universitario "D" 0, Pucará "D" 0.
Séptima división: Universitario "D" 0, Pucará "D" 1.
Próxima fecha: Universitario "D" vs Mijayi.
San Martín "C" 1, Santa Bárbara "E" 2 (Conztanza Bourdoncle y Malena López Doyhenard).
Santa cortó una serie de dos derrotas consecutivas.
Intermedia:San Martín "C" 1, Santa Bárbara "E" 0.
Quinta división: San Martín "C" 3, Santa Bárbara "E" 2 (Pilar Miranda Espinel y Juana Busquets).
Sexta división: San Martín "C" 3, Santa Bárbara "E" 0.
Séptima división: San Martín "C" 0, Santa Bárbara "E" 2 (Catalina Aredes Stella y Sofía Rother).
Próxima fecha: Santa Bárbara "E" vs HC. Andersen "B".
Primera F2
Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 0, Gimnasia "B" 4 (Ariana Iturriaga, Lucía Iugovich, Martína Caimi y Guadalupe Velasquez).
Las Lobizonas volvieron al triunfo tras el traspié contra Banade "B". Marchan en la cuarta colocación con 13 unidades.
Intermedia:Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 1, Gimnasia "B" 1 (Angelina Odoguardi).
Quinta división: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 0, Gimnasia "B" 6 (Valentina Togo -2-, Gabriela Anahí Ríos -2-, Alma Guadalupe Maciel y Simona Arrien).
Sexta división: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 2, Gimnasia "B" 4 (Martina Julieta Pogonza -2-, Gabriela Anahí Ríos y Walsh Sarah).
Séptima división: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "D" 0, Gimnasia "B" 1 (Alba Inés Giles Grodsinsky).
Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Municipalidad de Lomas de Zamora.
Primera F4
San Luis "C" 1 (Carolina Speranza), San Fernando "C" 3.
Las Maristas siguen sin poder ganar con apenas un empate y seis caídas.
Intermedia:San Luis "C" 0, San Fernando "C" 2.
Quinta división: San Luis "C" 0, San Fernando "C" 5.
Sexta división: San Luis "C" 0, San Fernando "C" 5.
Séptima división: San Luis "C" 0, San Fernando "C" 7.
Próxima fecha: Nueva Chicago vs San Luis "C"
Primera G1
Puerto Nizuc "C" 5, Asociación Coronel de Brandsen 1 (Ada Berrondo).
Las Coronelas sufrieron su segunda derrota consecutiva.
Intermedia:Puerto Nizuc "C" 1, Asociación Coronel de Brandsen 1 (Milagros Barbera).
Quinta división: Puerto Nizuc "C" 4, Asociación Coronel de Brandsen 2 (Delfina Alvarez Fontana).
Sexta división: Puerto Nizuc "C" 0, Asociación Coronel de Brandsen 2 (Paulina López Y Mora Coscarelli).
Séptima división: Puerto Nizuc "C" 2, Asociación Coronel de Brandsen 0.
Próxima fecha: Asociación Coronel de Brandsen vs Pueyrredón "C".
JUEGAN LOS CABALLEROS
Por su parte, Santa Bárbara "A" -que llega con dos triunfos consecutivos: L. Universitario: 2-1 y SAG: 7-0- visitará hoy, desde las 16, a GEBA y Universitario, que lleva dos sin ganar, hará lo propio con Ciudad de Buenos Aires "B". Ambos partidos componen la séptima fecha del torneo Metropolitano masculino de Primera División que se completa con SAG vs San Fernando "A", Quilmes vs Hurling, San Martín en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium. vs Ducilo, Lomas vs Banco Provincia "A" y Mitre vs Ciudad de Buenos Aires "A", que se pondrá en marcha a las 15:30.
Las posiciones de la máxima categoría de Caballeros está con San Fernando "A" 18 puntos, Ciudad de Buenos Aires "A" 16, Banco Provincia "A" 16, Mitre 13, Hurling 9, Santa Bárbara "A" 8, Universitario 8, Ducilo 8, Quilmes 6, SAG 4, GEBA 2, Lomas 2, San Martín 2 y Ciudad de Buenos Aires "B" 1.
En la Primera B1, Santa Bárbara "B" (7) recibirá a Banade (18, puntero) y Estudiantes (6) también será local frente a Lanús (7). En lo que respecta a la Primera B2, Gimnasia (10) visitará a Ducilo "B" (18, único líder) y Everton (1) jugará contra Hockey Avellaneda (0), en el predio Oscar "Pachi" Funes.
También habrá acción en el torneo Metro Damas Domingo. Zona A: Deportivo Francesa (9) vs Estudiantes "C" (13) y Santa Bárbara "G" (3) vs Los Matreros (11). Zona B: Universitario "E" (10) vs Colegio Manuel Belgrano (4) y San Fernando (19) vs Albatros (15).
