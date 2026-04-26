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La Ciudad |Espectáculos, feria

Meridiano V celebra sus 116 años de cultura barrial

Meridiano V celebra sus 116 años de cultura barrial

Cientos de vecinos disfrutaron del cumpleaños de garibaldi / mlp

26 de Abril de 2026 | 03:40
Edición impresa

Meridiano V, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad, se viste de fiesta para celebrar los 116 años de la inauguración del Ferrocarril Provincial. Con una jornada cargada de actividades culturales y recreativas la fiesta iniciará a las 14 en el Centro Cultural Estación Provincial (17 y 71) con acceso libre y gratuito.

El programa incluye espacios de juegos para niños, visitas guiadas con recreación histórica, exhibición de autos antiguos y material de época, además de una feria de emprendedores y artesanos. También habrá muestras de talleres y una exposición fotográfica vinculada al carnaval del barrio.

En el escenario se presentarán la Orquesta de La Casita de los Pibes, Estación Batuque, un ensayo abierto de Big Band, espectáculos de circo, una clase abierta de swing y shows de bandas locales.

La jornada busca poner en valor la historia del predio ferroviario, inaugurado en 1910 y recuperado desde fines de la década de 1980 a partir de la organización vecinal, que lo transformó en un espacio cultural de referencia.

Las actividades continúan el fin de semana de celebraciones que tuvo lugar ayer en Parque Sicardi y Garibaldi, donde los aniversarios se desarrollaron con amplia concurrencia. En ambos casos hubo propuestas recreativas, espectáculos musicales y el tradicional corte de torta, en un marco de activa participación comunitaria.

 

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