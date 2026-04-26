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Opinión |La investigación apunta al supuesto rol clave de Javier faroni y su mujer

La lupa sobre gastos millonarios en propiedades con dinero de la AFA

La lupa sobre gastos millonarios en propiedades con dinero de la AFA
26 de Abril de 2026 | 03:47
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El empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quedaron en el centro de investigaciones periodísticas por el desarrollo de un entramado de empresas en Florida vinculado a operaciones inmobiliarias de alto valor. El esquema se relaciona con contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con el rol de Faroni como agente de cobro en el exterior.

Las firmas clave, como TourProdEnter LLC y RentalTourEnter LLC, fueron creadas en 2021 y, según los datos relevados, habrían canalizado ingresos millonarios provenientes del fútbol. A partir de allí se conformó una red de sociedades con escasa actividad declarada pero utilizadas para adquirir activos.

TourProdEnter LLC habría administrado ingresos cercanos a los 400 millones de dólares, con comisiones que luego se habrían derivado a nuevas empresas registradas en Estados Unidos. Entre ellas figuran Xilux Corp, Xulix II Corp y Only Five One LLC, utilizadas para concretar compras inmobiliarias.

Entre 2022 y 2025, estas sociedades adquirieron propiedades en zonas exclusivas de Miami por unos 11,7 millones de dólares. Se destacan operaciones en complejos de lujo como Acqualina, con unidades compradas por 3,3 millones y casi 7 millones de dólares, en ambos casos sin financiamiento bancario visible.

El mecanismo detectado se repite: creación de una empresa y rápida compra de un inmueble, lo que sugiere su uso como vehículo financiero. Además, las cuentas utilizadas para las operaciones estarían a nombre de Gillette, sin actividad empresarial comprobable.

Las transferencias incluyeron pagos a firmas inmobiliarias de EEUU, mientras que los balances presentados por la AFA no reflejarían estas inversiones, lo que abre nuevos interrogantes sobre el destino y la registración de los fondos.

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