Un conductor de una pickup Toyota Hilux atropelló a toda velocidad a un perro y se dio a la fuga sin asistir al animal.

El hecho ocurrió este domingo 5 de abril en la intersección de 27 y 489, en Gonnet, zona norte del Gran La Plata.

Cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa: en las imágenes se observa el momento en que el perro cruza la calle y es arrollado por una camioneta que continúa su marcha sin frenar.

Vecinos del barrio manifestaron su indignación y pidieron identificar al conductor, al que calificaron de haber actuado con temeridad y total desprecio por la vida.