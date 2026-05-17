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Policiales |La caída de una peligrosa organización delictiva que operaba con inhibidores

De Guernica a La Plata: el final de una banda que robaba camionetas

Una persecución terminó con un vehículo dentro de una zanja y permitió atrapar a tres ladrones con un frondoso prontuario

17 de Mayo de 2026 | 18:39

En medio de una ola de inseguridad que mantiene en alerta a los vecinos de La Plata, una de las bandas dedicadas al robo de camionetas que más preocupación venía generando en la región cayó en las últimas horas tras una investigación de varias semanas que culminó con una impactante persecución policial, tiros, tres detenidos y una camioneta robada terminando dentro de una zanja.

Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, el procedimiento fue el desenlace de un trabajo encubierto encabezado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Segunda, que desde hacía tiempo seguía de cerca a un grupo sospechado de cometer reiterados robos de vehículos Toyota, principalmente camionetas, bajo una modalidad cada vez más frecuente y sofisticada: el uso de inhibidores de señal y dispositivos electrónicos para vulnerar sistemas de cierre y arranque.

Los investigadores ya tenían un dato clave: los sospechosos se movilizaban en distintos vehículos de apoyo, entre ellos un Renault 9 gris, que era utilizado como “puntero” en cada golpe. Fue así que, durante tareas de vigilancia en 11 entre 42 y 43, observaron cómo tres hombres descendieron de ese vehículo, se acercaron a una Toyota SW4 blanca estacionada y, tras manipularla con un aparato electrónico, lograron abrirla y ponerla en marcha en segundos.

Ahí comenzó todo. De inmediato se activó el alerta radial y arrancó una cinematográfica persecución que quedó registrada por cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Primero avanzaron por calle 11, luego tomaron 41, mientras se sumaban móviles de la comisaría Segunda, efectivos del Comando de Patrullas y personal motorizado.

Todo terminó en 155 y 43, donde los delincuentes intentaron resistirse y, donde además, se produjo un breve intercambio de disparos con la Policía. No hubo heridos, pero en medio del fuga la camioneta robada se despistó y quedó incrustada dentro de una zanja.

Allí fueron detenidos tres hombres de 28, 29 y 30 años, todos oriundos de Guernica, quienes ahora enfrentan cargos por tentativa de hurto automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de arma.

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Violentos antecedentes

Uno de los detenidos registraba una causa reciente por hurto agravado de vehículos y antecedentes por robo agravado; otro tenía procesos por portación ilegal de arma de guerra y hasta una causa por tentativa de homicidio; mientras que el tercero también figuraba en registros policiales previos.

Durante los procedimientos fueron secuestrados la Toyota SW4 robada, el Renault 9 utilizado como apoyo, teléfonos celulares, guantes, pasamontañas, herramientas, documentación vehicular y varios inhibidores de señal. La causa quedó en manos de la UFI Nº 15 de La Plata, que ahora buscará determinar si los tres acusados están vinculados a otros robos similares cometidos en la región.

 

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Persecución, tiros y una zanja, así terminó la fuga / EL DIA

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