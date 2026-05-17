Este lunes aumentan micros y trenes: viajar hacia o desde La Plata costará casi $5000

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Viajar hacia o desde La Plata será más caro desde mañana. Es que este lunes 18 comenzará a regir el nuevo esquema de aumentos para los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre los que se encuentra el Tren Roca. También aumentará el boleto de los micros de jurisdicción nacional entre los que están las líneas 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Costera) que unen la Ciudad con Capital Federal.
El incremento forma parte de un plan de actualización tarifaria escalonado que se aplicará en cinco etapas hasta septiembre. La primera suba fue del 18%, llevando el boleto mínimo de $280 a $330. A partir de allí, el ajuste continuará el primer día de cada mes: en junio aumentará un 15%, en julio un 13%, en agosto un 12% y en septiembre un 10%, por lo que el pasaje más económico llegará a $528.
La medida alcanza a todos los trenes metropolitanos del AMBA, entre ellos las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa. En el caso de la Línea Roca, el impacto se siente especialmente en La Plata, donde miles de usuarios dependen del servicio para llegar a la Capital Federal.
Con el nuevo cuadro tarifario, quienes viajen con la tarjeta SUBE registrada el boleto mínimo que cubre el trayecto La Plata- City Bell será de $330 en mayo y escalará a $530 en septiembre.
La segunda sección, que abarca recorridos de entre 12 y 24 kilómetros, como el trayecto entre La Plata y Hudson, pasó a costar $429 y llegará a $689 en septiembre. En tanto, para viajes de más de 24 kilómetros, como el tramo que une La Plata con Constitución, el boleto cuesta desde hoy $528 y alcanzará los $848 en septiembre.
Además, quienes aún no tengan registrada la SUBE afrontarán un costo mucho mayor. En esos casos se aplicará una tarifa plana de $1.100 en mayo, que aumentará de manera progresiva hasta llegar a $1.700 en septiembre. Por eso, desde los organismos oficiales volvieron a recomendar registrar la tarjeta para evitar pagar el recargo.
A la suba en los trenes se suma también el aumento en los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA y conectan La Plata con Buenos Aires. El impacto se siente especialmente en dos líneas clave para los platenses: la 195, ex Costera y actualmente operada por Metropol, y la 129, a cargo de Misión Buenos Aires.
El pasaje desde La Plata tiene hoy un valor de $4.709 y, con el incremento del 2% dispuesto por la Secretaría de Transporte, pasará a costar $4.803.
El nuevo cuadro tarifario alcanza a las líneas nacionales que cruzan la avenida General Paz y el Riachuelo entre la Ciudad y el conurbano bonaerense. Según lo establecido, el boleto mínimo en estos servicios aumentará de $700 a $714.
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