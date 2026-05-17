Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Este lunes aumentan micros y trenes: viajar hacia o desde La Plata costará casi $5000

Este lunes aumentan micros y trenes: viajar hacia o desde La Plata costará casi $5000
17 de Mayo de 2026 | 19:30

Escuchar esta nota

Viajar hacia o desde La Plata será más caro desde mañana. Es que este lunes 18 comenzará a regir el nuevo esquema de aumentos para los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre los que se encuentra el Tren Roca. También aumentará el boleto de los micros de jurisdicción nacional entre los que están las líneas 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Costera) que unen la Ciudad con Capital Federal.

El incremento forma parte de un plan de actualización tarifaria escalonado que se aplicará en cinco etapas hasta septiembre. La primera suba fue del 18%, llevando el boleto mínimo de $280 a $330. A partir de allí, el ajuste continuará el primer día de cada mes: en junio aumentará un 15%, en julio un 13%, en agosto un 12% y en septiembre un 10%, por lo que el pasaje más económico llegará a $528.

La medida alcanza a todos los trenes metropolitanos del AMBA, entre ellos las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa. En el caso de la Línea Roca, el impacto se siente especialmente en La Plata, donde miles de usuarios dependen del servicio para llegar a la Capital Federal.

Con el nuevo cuadro tarifario, quienes viajen con la tarjeta SUBE registrada el boleto mínimo que cubre el trayecto La Plata- City Bell será de $330 en mayo y escalará a $530 en septiembre.

La segunda sección, que abarca recorridos de entre 12 y 24 kilómetros, como el trayecto entre La Plata y Hudson, pasó a costar $429 y llegará a $689 en septiembre. En tanto, para viajes de más de 24 kilómetros, como el tramo que une La Plata con Constitución, el boleto cuesta desde hoy $528 y alcanzará los $848 en septiembre.

Además, quienes aún no tengan registrada la SUBE afrontarán un costo mucho mayor. En esos casos se aplicará una tarifa plana de $1.100 en mayo, que aumentará de manera progresiva hasta llegar a $1.700 en septiembre. Por eso, desde los organismos oficiales volvieron a recomendar registrar la tarjeta para evitar pagar el recargo.

Aumento de colectivo

A la suba en los trenes se suma también el aumento en los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA y conectan La Plata con Buenos Aires. El impacto se siente especialmente en dos líneas clave para los platenses: la 195, ex Costera y actualmente operada por Metropol, y la 129, a cargo de Misión Buenos Aires.

El pasaje desde La Plata tiene hoy un valor de $4.709 y, con el incremento del 2% dispuesto por la Secretaría de Transporte, pasará a costar $4.803.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a las líneas nacionales que cruzan la avenida General Paz y el Riachuelo entre la Ciudad y el conurbano bonaerense. Según lo establecido, el boleto mínimo en estos servicios aumentará de $700 a $714.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada

Desde el 26, otra semana de paro universitario

Fallas en la comunicación: el Gobierno ya evalúa cambios

La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

Del lago al amor eterno: 53 años de una vida compartida

Criticó la detención de Cristina y lo echaron

FOTOS | Plaza Moreno vive la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata

CONMEBOL se sumó al homenaje para el Pincha
Últimas noticias de La Ciudad

FOTOS | Plaza Moreno vive la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata

En Plaza San Martín, tarde con mate y “furros”

FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada

Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí lanzaron una maratón solidaria para recaudar fondos para el cuartel
Deportes
Estudiantes por Copa Libertadores: comenzó la venta de entradas para el partido clave ante Independiente Medellín
Rumbo al Maracaná: Estudiantes definió el cronograma y el viaje para enfrentar a Flamengo
La dirigencia de Gimnasia define la continuidad del Pata Pereyra como entrenador
VIDEO. Así fue el impactante accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP
Estudiantes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Clausura: de quién se trata
Espectáculos
VIDEO. Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
Leonardo Sbaraglia: la nueva fascinación de Almodóvar
“Hamlet”: la vigencia de un clásico
Policiales
VIDEO. Tres detenidos y una Hilux en la zanja en La Plata: así fue la persecución a una banda que robaba camionetas
Choque en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto
Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales
Investigación clave: revelaron qué pasó con las medallas y los trofeos de Del Potro
Entraron a robar a una casa en Parque Castelli y quedaron filmados: "No les importa nada ya"
Información General
Ocurrencias: deseos de alto vuelo
Los números de la suerte del domingo 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla