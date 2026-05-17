Motochorros, disparos y gritos desesperados: así fue el asalto a una mujer en La Plata

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La inseguridad mantiene en vilo a vecinos de Tolosa y Ringuelet, donde denuncian una escalada de robos, ataques motochorros y falta de patrullas. En las últimas horas, una joven fue víctima de un violento intento de robo cuando llegaba a su casa después de una extensa jornada laboral. El episodio incluyó un delincuente armado, disparos y el auxilio desesperado de vecinos.
El hecho ocurrió en 6 bis entre 516 y 517, una zona que —según denuncian frentistas— permanece con escasa iluminación y donde los delitos se repiten casi a diario.
“Venía de trabajar, doblé por 516 y como hago siempre subí la moto a la vereda para entrar rápido a casa. Ni siquiera llegué a apagarla cuando tenía al lado mío una moto mucho más grande con dos hombres”, relató Katherine, la víctima del ataque.
Según contó, uno de los delincuentes descendió armado y comenzó a amenazarla para robarle el vehículo.
“Me gritaban que me quedara quieta, que me bajara de la moto. Yo empecé a pedirles por favor que no me la sacaran. Les decía: ‘Recién vengo de trabajar, por favor’”, recordó todavía conmocionada.
La situación pudo terminar en tragedia. Mientras la joven gritaba desesperadamente, un vecino —policía y fuera de servicio— salió de su vivienda tras escuchar los pedidos de ayuda. Al advertir su presencia, los delincuentes escaparon en moto y el hombre efectuó un disparo disuasivo.
“Fue todo tan rápido que yo pensé que había disparado el ladrón. Tenía un arma en la mano y cuando se dio vuelta escuché el disparo. Después entendí que había sido mi vecino”, relató.
El episodio ocurrió cerca de las 21.30 del jueves, en una cuadra que vecinos describen como oscura y vulnerable.
“Ya de noche esto es una boca de lobo”, sostienen frentistas de la zona, quienes aseguran haber realizado reiterados reclamos por el mal funcionamiento de luminarias.
La joven aseguró que tras el intento de robo quedó en estado de shock. “Me quedé arriba de la moto dura, sin saber qué hacer. Nunca me había pasado algo así”, explicó.
Sin embargo, el drama no terminó allí. Luego del ataque, Katherine debió pasar casi toda la madrugada realizando la denuncia policial.
“Me llevaron a declarar y estuve desde las 11 de la noche hasta las 4.30 de la mañana en la comisaría. Yo había trabajado más de 14 horas y me había levantado a las cinco de la mañana”, contó.
Según relató, pasó horas esperando en condiciones precarias y sin contención emocional tras el violento episodio.
“Hacía muchísimo frío, no había comido, estaba agotada y me sentía mal. Nadie me preguntó cómo estaba. Yo les decía que me estaba por desmayar”, sostuvo.
POR MES*
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