Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Motochorros, disparos y gritos desesperados: así fue el asalto a una mujer en La Plata

17 de Mayo de 2026 | 19:14

Escuchar esta nota

La inseguridad mantiene en vilo a vecinos de Tolosa y Ringuelet, donde denuncian una escalada de robos, ataques motochorros y falta de patrullas. En las últimas horas, una joven fue víctima de un violento intento de robo cuando llegaba a su casa después de una extensa jornada laboral. El episodio incluyó un delincuente armado, disparos y el auxilio desesperado de vecinos.

El hecho ocurrió en 6 bis entre 516 y 517, una zona que —según denuncian frentistas— permanece con escasa iluminación y donde los delitos se repiten casi a diario.

“Venía de trabajar, doblé por 516 y como hago siempre subí la moto a la vereda para entrar rápido a casa. Ni siquiera llegué a apagarla cuando tenía al lado mío una moto mucho más grande con dos hombres”, relató Katherine, la víctima del ataque.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Según contó, uno de los delincuentes descendió armado y comenzó a amenazarla para robarle el vehículo.

“Me gritaban que me quedara quieta, que me bajara de la moto. Yo empecé a pedirles por favor que no me la sacaran. Les decía: ‘Recién vengo de trabajar, por favor’”, recordó todavía conmocionada.

La situación pudo terminar en tragedia. Mientras la joven gritaba desesperadamente, un vecino —policía y fuera de servicio— salió de su vivienda tras escuchar los pedidos de ayuda. Al advertir su presencia, los delincuentes escaparon en moto y el hombre efectuó un disparo disuasivo.

“Fue todo tan rápido que yo pensé que había disparado el ladrón. Tenía un arma en la mano y cuando se dio vuelta escuché el disparo. Después entendí que había sido mi vecino”, relató.

“De milagro no terminó peor”

El episodio ocurrió cerca de las 21.30 del jueves, en una cuadra que vecinos describen como oscura y vulnerable.

“Ya de noche esto es una boca de lobo”, sostienen frentistas de la zona, quienes aseguran haber realizado reiterados reclamos por el mal funcionamiento de luminarias.

La joven aseguró que tras el intento de robo quedó en estado de shock. “Me quedé arriba de la moto dura, sin saber qué hacer. Nunca me había pasado algo así”, explicó.

Sin embargo, el drama no terminó allí. Luego del ataque, Katherine debió pasar casi toda la madrugada realizando la denuncia policial.

“Me llevaron a declarar y estuve desde las 11 de la noche hasta las 4.30 de la mañana en la comisaría. Yo había trabajado más de 14 horas y me había levantado a las cinco de la mañana”, contó.

Según relató, pasó horas esperando en condiciones precarias y sin contención emocional tras el violento episodio.

“Hacía muchísimo frío, no había comido, estaba agotada y me sentía mal. Nadie me preguntó cómo estaba. Yo les decía que me estaba por desmayar”, sostuvo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada

Desde el 26, otra semana de paro universitario

Fallas en la comunicación: el Gobierno ya evalúa cambios

La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

Del lago al amor eterno: 53 años de una vida compartida

Criticó la detención de Cristina y lo echaron

FOTOS | Plaza Moreno vive la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata

VIDEO.- Brutal robo a una abuela y sus nietos en Barrio Norte: “Los golpearon y los ataron”
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tres detenidos y una Hilux en la zanja en La Plata: así fue la persecución a una banda que robaba camionetas

Choque en Camino Centenario: tras un despiste, una conductora volcó su auto

Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales

Investigación clave: revelaron qué pasó con las medallas y los trofeos de Del Potro
Información General
Ocurrencias: deseos de alto vuelo
Los números de la suerte del domingo 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes por Copa Libertadores: comenzó la venta de entradas para el partido clave ante Independiente Medellín
Rumbo al Maracaná: Estudiantes definió el cronograma y el viaje para enfrentar a Flamengo
La dirigencia de Gimnasia define la continuidad del Pata Pereyra como entrenador
VIDEO. Así fue el impactante accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP
Estudiantes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Clausura: de quién se trata
La Ciudad
Este lunes aumentan micros y trenes: viajar hacia o desde La Plata costará casi $5000
FOTOS | Plaza Moreno vive la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata
En Plaza San Martín, tarde con mate y “furros”
FOTOS | Cientos de corredores participaron de la tradicional maratón “Tres Ciudades” entre La Plata, Berisso y Ensenada
Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí lanzaron una maratón solidaria para recaudar fondos para el cuartel
Espectáculos
VIDEO. Gran Hermano: Mavinga armó una juntada en Plaza Moreno de cara al repechaje
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
Leonardo Sbaraglia: la nueva fascinación de Almodóvar
“Hamlet”: la vigencia de un clásico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla