Belgrano eliminó a Argentinos Juniors en los penales y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba dio el golpe en La Paternal al imponerse sobre Argentinos Juniors en la tanda de penales (4-3) y deberá enfrentarse a River Plate en la final del Torneo Apertura el 24 de mayo. El Bicho controló gran parte del desarrollo de la semifinal tras ponerse en ventaja con el tanto de Facundo Jainikoski, pero el Pirata igualó el duelo en la última jugada del partido gracias al gol de Nicolás Uvita Fernández. El Millonario se clasificó a la definición luego de vencer por 1-0 a Rosario Central en el Estadio Monumental.

El elenco dirigido por Nicolás Diez impuso las condiciones a partir de la monopolización de la pelota y fue considerablemente superior en el primer tiempo. Además de crear varias situaciones de peligro sobre el arco defendido por Thiago Cardozo, se adelantó en el marcador de la mano de Facundo Jainikoski a los seis minutos. Ante un Belgrano que tuvo problemas para asentarse en el terreno, Argentinos pudo irse al descanso con más ventaja en el resultado.

¡TENÍA QUE SER EL PIBE! Jugadón del Bicho, asistencia de Lescano para que Jainikoski la desvíe y anote el 1-0 de Argentinos vs. Belgrano en la semifinal.



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El cuadro cordobés salió a disputar el complemento con otro ímpetu y equiparó el transcurso del enfrentamiento. Cuando Argentinos ya acariciaba la final y no pasaba grandes sobresaltos, Belgrano logró empatar el duelo en la última jugada del tiempo regular gracias al tanto de Uvita Fernández.

¡GOL AGÓNICO DE UVITA FERNÁNDEZ PARA PONER EL 1-1 DE BELGRANO VS. ARGENTINOS Y MANDAR LA SEMI AL ALARGUE!



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Luego de un suplementario que no tuvo grandes emociones, la semifinal se definió en la tanda de penales. Argentinos logró ponerse en ventaja después de que Brayan Cortés tapara dos disparos. Sin embargo, desperdició dos chances de ganar la serie y cayó 4-3.

En los penales, los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo, le dieron la clasificación al “Pirata”. Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River.

La final del Torneo Apertura se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. El campeón obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y al Trofeo de Campeones 2026 (jugará contra el ganador del Clausura).