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Policiales

Atención automovilistas: se incendia un auto en la Autopista Buenos Aires - La Plata

17 de Mayo de 2026 | 20:29

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En la autopista Buenos Aires - La Plata, un incendio mantiene en vilo a automovilistas que regresan desde la ciudad porteña a la capital bonaerense. El siniestro se ubica a la altura del km 38.5, cerca de Gonnet.

Según indicaron testigos a este medio, el vehículo incendiado se encontraba sobre la banquina. Mientras tanto, el tránsito continúa siendo fluido.

Las causas que pudieron provocar el incendio son materia de investigación. 

Desde Aubasa advirtieron: “Visibilidad reducida por humo por vehículo incendiado en el Km 38,5 sentido La Plata”. Personal de seguridad ya se encuentra en el lugar. 

 

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