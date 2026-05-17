¿A un paso de River? Benfica anunció que Otamendi no continuará a partir de la próxima temporada

River atraviesa horas brillantes después de clasificar a la final del Torneo Apertura, aunque apunta a formar un formar un buen equipo de cara a la segunda mitad del año. En ese marco, el nombre de Nicolás Otamendi comienza a tomar cada vez más fuerza después de que Benfica anunciase que no le renovará su contrato que vencía el 30 de junio.

“El capitán considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor”, señaló el club portugués este domingo a través de un comunicado.

Asimismo, el reconocido diario deportivo portugués A Bola da por hecho su regreso al fútbol sudamericano: "El próximo destino del jugador de 38 años debería ser River Plate", afirmaron vinculándolo al plantel que dirige técnicamente Eduardo Coudet.

Según detallaron, Otamendi tiene “varias opciones sobre la mesa, incluyendo ofertas de clubes europeos y saudíes”, incluyendo la chance de extender su vínculo con Benfica por una temporada más. “La decisión final también tuvo un fuerte componente emocional: Otamendi regresa a Argentina para jugar en el River Plate, club del que siempre se ha declarado seguidor. El internacional argentino firmará un contrato por una temporada y media”, remarcaron en Portugal.

Cabe señalar que el defensor confesó en varias ocasiones que es hincha del Millonario y que deseaba terminar su carrera allí. “Todos saben que soy hincha de River”, había señalado después del partido ante Boca por el Mundial de Clubes que se disputó el año pasado. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y su salida del Benfica, está todo dado para que Otamendi pueda cerrar su carrera como profesional en el club del que es hincha.



