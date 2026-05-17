Copa Libertadores: Estudiantes lanzó la venta de entradas para el partido clave ante Independiente Medellín

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Con la Copa Libertadores en la mira, tras la eliminación en el Torneo Apertura, Estudiantes hizo oficial el cronograma de venta de entradas para el partido contra Independiente Medellín que tendrá lugar el próximo martes 26 a las 21.30 y que será el último partido del Pincha como local en la fase de grupos.
El cronograma escalonado tendrá prioridad para que socios y abonados puedan asegurar su lugar en UNO. El miércoles 20 y el jueves 21 será exclusivo para que compren los abonados a las plateas de 1, 55 y 115.
Por su parte, la venta de generales y plateas exclusiva para socios será el viernes 22, sábado 23 y domingo 24. Finalmente, el lunes 25 y martes 26 (hasta unas horas antes del encuentro) seguirá la venta de populares para socios y también se lanzará la venta de plateas para aquellos que no sean socios.
Platea Abono Familia: $50.000
Platea Premium: $60.000
Platea VIP sin numerar: $70.000
Platea VIP numerada: $80.000
Platea Experiencia Campo: $80.000
Platea 115 o 55 sin numerar: $50.000
Platea 115 numerada: $60.000
Platea 1 sin numerar: $70.000
Platea 1 numerada: $80.000
Platea Experiencia Campo: $80.000
Estacionamiento $35.000
Platea 115 o 55 sin numerar Socios y abonados: $50.000
No socios: $90.000
Socios y abonados: $60.000
No socios: $100.000
Socios y abonados: $70.000
No socios: $110.000
Socios y abonados: $80.000
No socios: $120.000
Socios y abonados: $80.000
No socios: $120.000
Socios y abonados: $35.000
No socios: $75.000
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