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La Ciudad |Camperas desde 20.000 pesos

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas

Con el aluvión de productos importados, las opciones de abrigo se vuelven casi infinitas y desiguales. Mientras algunos comercios apuntan a la calidad con promociones, en la calle siguen buscando descuentos y cuotas

16 de Mayo de 2026 | 02:13
Edición impresa

La llegada del frío volvió a poner a la ropa de invierno en el centro de la escena y la Ciudad responde con una enorme disparidad de precios para quienes buscan abrigarse. Hay desde camperas importadas a valores inesperadamente bajos hasta prendas técnicas que superan el medio millón de pesos. Con todo, el rubro textil platense atraviesa una temporada marcada por las diferencias de calidad, promociones agresivas y consumidores que priorizan el bolsillo.

En una recorrida realizada por distintos comercios del centro, EL DIA comprobó que hoy existen opciones para casi todos los bolsillos.

Sin embargo, detrás de las diferencias de precios aparecen múltiples factores: la calidad de los materiales, la confección, la procedencia de la mercadería y, especialmente, los costos que implica sostener un local abierto.

En los tradicionales negocios del centro platense, los comerciantes aseguran que el movimiento comenzó a crecer con las bajas temperaturas y que muchos clientes buscan “hacer rendir” cada compra mediante descuentos bancarios, promociones y cuotas.

“Los buzos arrancan desde los 55.000 pesos y pueden llegar hasta $80.000 dependiendo del modelo y si tienen capucha”, explicó un empleado de un local sobre calle 47. En el mismo comercio, las camperas livianas estilo “puffer”, parten desde los $95.000, mientras que las más abrigadas alcanzan los $150.000.

Según detallaron, las prendas de temporadas anteriores también ganan protagonismo en las vidrieras. “Tenemos promociones con buzos a $30.000 o camperas rebajadas porque quedaron pocos talles”, comentaron.

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Además, muchos locales apelan a descuentos en efectivo o beneficios bancarios para competir con el avance de la ropa importada.

En tanto, en diagonal 80, donde abundan propuestas más económicas, los precios bajan considerablemente. Allí se pueden conseguir medias desde $8.000, remeras térmicas desde $12.000, buzos a partir de $18.000 y camperas desde $60.000. Los joggings con interior de polar o “peluchito” rondan los $20.000.

Sin embargo, el fenómeno que más llama la atención sigue siendo el crecimiento de las grandes tiendas de importados. En esos espacios, las camperas arrancan desde apenas $20.000, los guantes se consiguen desde $4.000 y las medias parten de los $5.000. También hay gorros desde $10.000 y “pantumedias” por alrededor de $12.000.

La diferencia de precios genera sorpresa entre los consumidores y preocupación entre algunos comerciantes. No obstante, desde el sector remarcan que la comparación no siempre debe hacerse únicamente por el valor final.

“La diferencia depende mucho de la materia prima y la calidad”, explicó Hugo Raimondo, empleado de Turin Sweaters. Allí, los sweaters arrancan desde $25.000 y pueden superar los $120.000 dependiendo de si están confeccionados con lana merino u otras telas de mayor calidad. Las camperas inflables rondan los $90.000, mientras que los guantes y gorros se ubican cerca de los $30.000.

Por su parte, en el local BAOBAB, el foco está puesto en la ropa técnica, térmica y deportiva. Allí explican que la mejor forma de combatir el frío es vestirse “por capas”.

“La primera capa o primera piel puede ser térmica sintética o de termobambú. Después viene el polar o micropolar y finalmente una campera impermeable o rompeviento”, explicó Marcos Cuomo, empleado del comercio.

En ese segmento, los precios son mucho más amplios. Las prendas térmicas parten desde $38.000, los buzos de micropolar desde $65.000 y las camperas técnicas pueden ir desde $200.000 hasta más de $800.000, dependiendo de la impermeabilidad, respirabilidad y el uso: actividades al aire libre o nieve. También aparecen accesorios cada vez más buscados para enfrentar las bajas temperaturas. Los “cuellitos multifunción” arrancan desde $10.000, los gorros desde $15.000 y las medias térmicas oscilan entre $15.000 y $20.000.

El escenario contrasta con el del invierno pasado, cuando un relevamiento de este diario mostró diferencias todavía más extremas entre primeras marcas y prendas económicas. En aquel momento, vestirse completamente para el invierno podía costar entre $287.000 y más de $1.300.000 dependiendo de la calidad y la marca.

Aunque persisten las brechas, comerciantes sostienen que los aumentos quedaron contenidos por la caída en el consumo y la fuerte competencia. En las calles, el comportamiento parece repetirse: recorrer varias vidrieras y aprovechar promociones.

 

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En locales de calle 5 una campera se puede conseguir a $450.000/a.alday

En diagonal 80 la primera “piel” puede llegar a costar $12.500/d.alday

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