Autopista: el obrador de la nueva bajada puso en alerta a ambientalistas

Las labores que desarrollaba ayer un camión cisterna en el ingreso a la zona del obrador de lo que será la nueva bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura de City Bell, pusieron en estado de alerta a los guardaparques del Parque Pereyra Iraola y a la asamblea vecinal de la zona. La movilización de los ambientalistas se activó ante la sospecha de que el transporte estuviera realizando una descarga de elementos contaminantes dentro del área protegida.

La guardaparque Rosana Donato compartió con este diario imágenes y videos en los que se observa a un operario realizar maniobras con una manguera conectada al tanque del vehículo de gran porte. En ese sentido, transmitió la preocupación que reina en la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola: “Creo que cualquier sustancia que esté descargando amerita denunciar a Policía Ambiental. ¿Qué producto puede ser beneficioso?”, cuestionó.

La organización civil rechaza la obra por considerar que el camino que terminará en el Centenario (a la altura del Parque Ecológico), cruza un sector de la reserva de vida silvestre y dañará su estado natural.

Ante la consulta de EL DIA, desde Aubasa, la empresa estatal que gestiona la autovía, rechazaron de forma tajante la posibilidad de una acción contaminante en el predio. “Es una cisterna de uno de los proveedores de la obra. Está tomando agua para el riego del camino. Ningún elemento contaminante”, se aclaró desde la compañía, al tiempo que explicaron que en los registros puede verse que la manguera ingresa por la parte superior del tanque para captar el recurso, mientras que la vía de desagote se encuentra en la parte inferior.

De todos modos, se advirtió un error en el procedimiento: “La inspección de obra le indicó que la asistencia de agua no debe hacerse de esa manera”.