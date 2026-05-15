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La lista Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial obtuvo un triunfo histórico en las elecciones del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) y logró revalidar la conducción institucional con el 79.57% de los votos.
Con la participación de 3.178 matriculados, el oficialismo obtuvo 2.492 votos provenientes de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio, Cañuelas, General Paz, Lobos, Monte, Roque Pérez, Saladillo, San Vicente y Presidente Perón, municipios que conforman el Departamento Judicial La Plata.
Como se venía publicando, la lista oficialista está conformada por los espacios Abogacía Activa, Abogacía por la Igualdad, Abogadas Penalistas, Abogar, Compromiso Profesional, Espacio I Profesionales de la Abogacía, FAJUS, Frente de Abogados, Generación Nuevo Derecho, Letra Viva, Nueva Abogacía La Plata, Prisma, Profesionales por la Justicia Social, Propuesta Colegial, Renovación Colegial, UAJ y Victoria de la Abogacía.
Fueron electos como consejeros titulares Josefina Sannen Mazzucco, Adolfo Brook, Federico Laurito, Gastón Nicoccia, Salomé Calderón y Juan Casco Amione; mientras que Yamila Zamaniego, Aldana Iovanovich, Javier Menna y Luisina Carrizo ocuparán cargos suplentes.
Además, María Victoria Gisvert fue electa como consejera suplente por el período de dos años; Diana Gensollen y Lorenzo Matus integrarán el Tribunal de Disciplina como titulares; y Martina Rafetto y Carolina Espinosa lo harán como suplentes.
Por su parte, Darío Saldaño y Martín J.F. Villena Valenti resultaron electos para el directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, mientras que Augusto Paulos ocupará un lugar como suplente.
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Desde el oficialismo interpretaron -indicaron- "el resultado como un fuerte respaldo a la gestión desarrollada en los últimos años y a un modelo institucional basado en la participación, la transparencia y la ampliación de servicios para la matrícula".
En ese aspecto, desde la lista Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial remarcaron que la amplitud de la conformación fue la que permitió reunir distintas miradas sobre el ejercicio profesional y consolidar una propuesta orientada al fortalecimiento institucional del colegio.
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