Reuniones de pelados y furrys copan el Centro

La Plata tiene un fin de semana atípico. Además de la elección de la “pelada más icónica” platense en Plaza Moreno, ayer comenzó la HowlCon 2026, la reunión de la cultura furry en Argentina que se está desarrollando en el Hotel Corregidor, ubicado en calle 6, 53 y 54. La convención, que se desarrollará hasta mañana, atrae a cientos de participantes que celebran el arte y la identidad de los animales con características humanas. El movimiento furry (del inglés fur que significa “pelaje”) es una subcultura que nació en California en los `80.

Habrá talleres, charlas de dibujo y actividades de socialización, pero el mayor atractivo visual serán los “fursuits”: trajes de animales personalizados.

La reunión de pelados derivó de la respuesta masiva a un casting para un producto audiovisual. Los organizadores pensaron entonces en un llamado a una manifestación multitudinaria.