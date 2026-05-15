YPF anunció un nuevo RIGI de US$25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó la inversión más grande dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$25.000 millones.

Según se detalló, la inversión será destinada para el desarrollo de Vaca Muerta y generará más de US$100.000 millones en exportaciones.

“Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, señaló Marín en sus redes.