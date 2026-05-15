Murió el exjuez platense Juan Carlos Bruni, protagonista de causas judiciales emblemáticas

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El exjuez penal de La Plata Juan Carlos Bruni falleció este viernes 15 de mayo de 2026. Con una trayectoria de más de tres décadas dentro del ámbito judicial bonaerense, Bruni dejó su huella en algunas de las investigaciones y juicios más resonantes de la región, desde la caída del Banco Crédito Provincial hasta condenas históricas por delitos sexuales y homicidios.
Bruni se había jubilado años atrás, dejando vacante un lugar clave en el sistema penal platense. Su retiro ya había sido señalado como un factor que profundizaba la crisis de vacantes en la Justicia local, especialmente en el fuero criminal.
Antes de integrar un Tribunal Oral, el magistrado estuvo al frente del antiguo Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°9 del Departamento Judicial La Plata, que funcionó antes de la reforma procesal penal bonaerense implementada en 1998.
El caso que marcó su carrera: el Banco Crédito Provincial
Uno de los expedientes más trascendentes que pasaron por sus manos fue la investigación por la caída del Banco Crédito Provincial (BCP), a fines de los años noventa, una causa que sacudió al sistema financiero regional y alcanzó a sectores de fuerte peso político y eclesiástico.
En 1997, tras el derrumbe de la entidad financiera y el escándalo alrededor de la familia Trusso, Bruni quedó al frente de una megacausa de dimensiones inéditas para la Justicia platense. El expediente movilizó equipos especiales de instructores judiciales, contadores y peritos, y ocupó decenas de cuerpos y documentación almacenada en el subsuelo del edificio judicial de calle 8 entre 56 y 57.
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Quienes lo conocieron destacan que Bruni era un magistrado atípico dentro del Poder Judicial: no provenía de la carrera judicial tradicional, sino del ejercicio privado de la abogacía penal. Dueño de un reconocido estudio jurídico ubicado en la esquina de 8 y 56, frente a Tribunales, era considerado un penalista de fuerte perfil técnico y gran conocimiento de los pasillos judiciales.
Además de su extensa actividad profesional, mantenía una reconocida pasión por el club Gimnasia y Esgrima La Plata.
Juicios emblemáticos
Ya como integrante de un Tribunal Oral, Bruni intervino en procesos judiciales que marcaron la agenda pública de La Plata.
En 2008 participó del juicio por el crimen de Analía Escamochero, un caso que conmocionó a la ciudad y por el cual fue condenado su esposo, el contador Leonardo Crespo. En una época en la que todavía no se hablaba de femicidios, el caso fue conocido mediáticamente como “el crimen de la Pelopincho”, debido a que la víctima fue hallada sin vida en una pileta de lona en una vivienda de Gonnet.
En 2013, Bruni firmó un fallo sin antecedentes al condenar a un hombre acusado de robo a mano armada a una pena de reclusión por tiempo indeterminado, luego de declararlo reincidente por quinta vez.
Otro de los juicios de alto impacto que encabezó fue el del violador serial Domingo Corillano, conocido como “el sátiro del can-can”, condenado en 2017 por abusar sexualmente de seis mujeres entre 2007 y 2009 en La Plata. El apodo del agresor surgió porque ocultaba su rostro con una media de mujer durante los ataques, un elemento que los jueces consideraron una suerte de “sello de identidad” criminal.
Con su fallecimiento, la ciudad despide a un magistrado de perfil singular, ligado a investigaciones complejas y a fallos que quedaron grabados en la historia judicial platense.
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