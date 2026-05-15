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VIDEO.- Inseguridad en vilo en La Plata: el desesperado reclamo de vecinos tras una seguidilla de robos

15 de Mayo de 2026 | 18:33

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La inseguridad mantiene en vilo a vecinos de La Plata y en el caso de Tolosa y Ringuelet vienen denunciando una escalada de robos, ataques motochorros y falta de patrullaje y una creciente sensación de abandono. En las últimas horas, un violento intento de robo a una joven cuando llegaba a su casa volvió a encender el reclamo vecinal y expuso un escenario que, según afirman, “ya es insostenible”.

El episodio ocurrió en 6 bis entre 516 y 517, en Ringuelet. Allí, Katherine regresaba a su casa después de una extensa jornada laboral cuando fue interceptada por dos delincuentes armados en moto.

“Ni siquiera llegué a apagar la moto cuando tenía otra al lado con dos hombres. Uno se bajó con un arma y me empezó a gritar que me bajara”, contó la joven.

Según relató, todo ocurrió en cuestión de segundos. En medio de los gritos y el miedo, solo atinó a pedir que no le robaran.

“Les decía: ‘Por favor, no me robes, recién vengo de trabajar’. Fue lo único que me salió”, recordó.

El desenlace pudo haber sido trágico. Un vecino —policía y fuera de servicio— escuchó los pedidos de auxilio, salió de su vivienda e intervino cuando los delincuentes escapaban. En ese momento efectuó un disparo disuasivo.

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“Yo pensé que había disparado el ladrón porque tenía el arma en la mano y se dio vuelta. Después entendí que había sido mi vecino. Fue todo muy rápido y muy shockeante”, relató Katherine.

Una madrugada en la comisaría tras el trauma

Pero el calvario no terminó con el intento de robo. Tras el episodio, la joven fue trasladada a una dependencia policial para realizar la denuncia y permaneció allí hasta casi las cinco de la madrugada.

“Había trabajado más de 14 horas, tenía frío, hambre y estaba en shock. Me levanté a las cinco de la mañana y terminé mi cumpleaños dentro de una comisaría”, lamentó.

Según denunció, pasó horas esperando sin asistencia ni contención emocional.

“Yo les decía que me sentía mal, que me estaba por desmayar. Nadie me preguntó cómo estaba”, sostuvo.

“Vivimos en un estado de indefensión”

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa aseguran que el caso de Katherine es apenas uno más dentro de una larga secuencia de hechos delictivos.

“Estamos en un estado de indefensión. La mayoría de los vecinos nos dice que esto es tierra de nadie. No hay patrullaje y no vemos presencia policial”, aseguró Eduardo Hache, referente barrial.

Según explicó, ante la falta de respuestas, los propios vecinos tuvieron que organizarse.

“Gastamos en alarmas, cámaras, rejas y alarmas vecinales. Vivimos encerrados y no tenemos paz”, afirmó.

El dirigente también advirtió sobre el impacto que la inseguridad tiene sobre la salud de quienes viven en el barrio.

“Hay vecinos con problemas postraumáticos, ataques de pánico e hipertensión después de sufrir robos. Vivimos en un estado de tensión permanente”, sostuvo.

Además, reclamó el cumplimiento de un compromiso asumido por autoridades en octubre de 2025 y pidió más móviles policiales para las jurisdicciones de las comisarías Sexta y Undécima.

“El vecino no ve al patrullero. Necesitamos más presencia policial y que nos escuchen”, agregó.

“De 20 casas, ya robaron en 16”

La situación se replica en distintas cuadras de Ringuelet. Nora, otra vecina de la zona, aseguró que prácticamente todo su entorno ya fue víctima de robos.

“En esta vereda y la de enfrente hay unas 20 casas. Desde que empezó el año entraron a robar en 16. Quedan cuatro”, aseguró.

La mujer también sufrió un robo semanas atrás, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda y le sustrajeron una bicicleta. Lo más indignante, dijo, fue volver a ver al presunto ladrón caminando por el barrio poco tiempo después.

“El mismo que entró a mi casa pasó dos días después por la calle como si nada”, afirmó.

Según contó, la rutina cotidiana cambió por completo: salir a la calle implica estar en alerta permanente.

“Yo voy caminando por la mitad de la calle porque tengo miedo. Salimos mirando para todos lados, escuchamos motos y pensamos qué puede pasar”, describió.

Los vecinos aseguran que muchas veces los únicos que responden son ellos mismos.

“Cuando pasa algo vienen los vecinos, no la Policía. Entre nosotros nos acompañamos”, resumió Nora.

Mientras tanto, el reclamo se repite en Tolosa y Ringuelet con una advertencia cada vez más fuerte: que la falta de respuestas termine derivando en una tragedia.

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