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Política y Economía |La legisladora apuntó contra el presidente por un presunto encubrimiento

Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente

Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente
16 de Mayo de 2026 | 01:59
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La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, salió a responder públicamente a los agravios lanzados por el presidente Javier Milei, quien durante una entrevista en el canal de streaming oficialista Neura la había llamado “cerda” y “lechón iraní”.

A través de sus redes sociales, la legisladora vinculó los insultos con su embarazo y cuestionó el discurso del mandatario sobre la defensa de la vida.

“Lamento que Milei, que defiende la vida y su agenda ‘pañuelo celeste’, no entienda que una mujer a pocos días de parir claramente siempre va a tener panza. En mi caso tengo 16 kilos de mucho amor en mi vientre”, expresó Pagano.

La diputada, que fue madre de su primer hijo en diciembre de 2024 y atraviesa actualmente la etapa final de un nuevo embarazo, también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras las declaraciones presidenciales. “Gracias a todos los que se solidarizaron también. Incluso del propio gabinete, los compadezco”, agregó.

Los dichos del Presidente

Milei había cargado contra sectores del periodismo, empresarios y dirigentes políticos en dicha entrevista, además de apuntar directamente contra Pagano.

En ese contexto, el mandatario utilizó el término “lechón iraní”, apodo que suele emplear la diputada libertaria Lilia Lemoine para referirse a la legisladora disidente.

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“El día que los argentinos pongan las pelotas sobre la mesa y digan ‘queremos ser un país libre’, la economía va a volar”, sostuvo Milei durante la entrevista. Luego agregó: “Si los argentinos se pierden y boludean con las estupideces y las operaciones que arma el ‘lechón iraní’, nos vamos a hacer mierda”.

El Presidente también denunció supuestas operaciones políticas y mediáticas en contra de su gestión y vinculó esas maniobras con empresarios, periodistas y dirigentes opositores.

Horas después, Milei volvió a apuntar contra periodistas durante una participación sorpresiva en el programa “Las Tres Anclas”, del canal Carajo, donde incluso propuso avanzar con una ley para que los comunicadores presenten declaraciones patrimoniales.

En esa aparición cuestionó especialmente a Débora Plager, a quien acusó de haber defendido la legalización del aborto “sin formación en biología y bioética”.

La denuncia penal contra Milei

En paralelo a la respuesta pública por los agravios, Pagano presentó una denuncia penal contra el Presidente por presunto “encubrimiento” e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el escrito, la diputada sostiene que Milei no denunció formalmente hechos potencialmente delictivos que él mismo mencionó durante la entrevista televisiva.

Uno de los puntos centrales de la presentación está relacionado con las declaraciones del mandatario sobre un supuesto intento de golpe de Estado contra su gobierno tras el triunfo electoral del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las elecciones legislativas porteñas.

Para Pagano, esas afirmaciones podrían encuadrarse en delitos vinculados al atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, previstos en el artículo 226 del Código Penal.

“Se trata de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable”, señaló la legisladora en la denuncia.

Además, la diputada incorporó otro tramo de la entrevista presidencial en el que Milei habló de un supuesto intento de coima por parte de un empresario.

Según Pagano, los dichos del mandatario podrían configurar un caso de cohecho activo y, en consecuencia, deberían haber sido denunciados formalmente ante la Justicia por el propio jefe de Estado.

El enfrentamiento entre Pagano y Milei suma un nuevo capítulo a la creciente tensión interna dentro del universo libertario, donde distintos dirigentes que integraron originalmente La Libertad Avanza se fueron alejando del oficialismo en medio de fuertes disputas políticas y personales.

La legisladora ya había protagonizado cruces con referentes del espacio oficialista y mantiene desde hace meses una relación distante con el núcleo duro del Gobierno. La respuesta pública a los insultos presidenciales y la posterior denuncia judicial profundizan ahora el conflicto y vuelven a exponer las fracturas dentro del oficialismo.

 

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