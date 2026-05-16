A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final

River se mide esta tarde ante Rosario Central por la primera semifinal del Torneo Apertura en el Monumental de Núñez. El partido va desde las 19.30, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y secundado desde el VAR por Silvio Trucco. Además, el partido se podrá seguir a través de las transmisiones televisivas de ESPN Premium y TNT Sports.

Luego de algunos días de cruces tras la polémica entre las Academias de Rosario y Avellaneda en la instancia anterior, el partido de esta tarde se da en medio de varias idas y vueltas, que contempla a jugadores y dirigentes de ambos clubes.

Sin embargo, el foco estará puesto en lo que sucederá en el campo de juego, donde estrada la noche en el barrio porteño, quedará definido el primer finalista del campeonato argentino. En este sentido, cabe recordar que haber igualar en los 90 reglamentarios se disputará el tiempo suplementario con dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, el ganador se definirá desde el punto del penal.

Por su parte, River esta a este choque tras dejar en el camino a San Lorenzo y Gimnasia respectivamente en su domicilio. Luego de enfrentarse a dificultades para encontrar la mejor versión del Millonario, Eduardo Coudet logró que su equipo vuelva a convencer y consiga el triunfo gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. La Banda tiene la oportunidad de demostrar que el partido con el Lobo no fue otro buen resultado aislado y que constituye la mejora pedida por los hinchas en el desempeño.

Con lo que respecta al equipo, durante la semana se barajó la posibilidad de que los dos campeones del Mundo, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña no sean de la partida por sus respectivas molestias. Sin embargo, hay indicios para que ambos laterales sean de la partida esta tarde.

La mitad de la cancha contará con la presencia de Aníbal Moreno, que estará acompañado por Fausto Vera y Tomás Galván, mientras que más adelante como nexo con el ataque estará Santiago Lencina. Mientras que las piezas de ataque serán Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

En el vestuario de enfrente, esta Rosario Central, el elenco dirigido por Jorge Almirón ganó siete de sus últimos ocho encuentros disputados, empatando el restante. Eliminaron primero a Independiente y luego a Racing y ahora van en busca de dejar regado a su tercer grande en fila. En el duelo de cuartos, el rival quedó con dos jugadores menos por la temprana doble amonestación a Maravilla Martínez y la posterior misma sanción a Marcos Di Cesare en el tiempo extra, que despertó la furia del banco de Gustavo Costas y su hijo Gonzalo. Ambas fueron poco claras y generaron enojo en el cuadro de Avellaneda, derivando incluso en declaraciones explosivas del presidente de la institución Diego Milito.

Con estos condimentos de por medio, Millonarios y Canallas buscan dirimir el primer lugar en la final del Torneo Apertura que se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes a las 15.30.