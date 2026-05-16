VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
En el barrio Dumor ponen de pie a su club, que hasta tuvo Jardín
Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
El primer ganador del concurso de EL DIA llegó desde Villa Castells
La prohibición a los deudores alimentarios de ingresar a los estadios de fútbol
Trigo: pese al clima ideal, la siembra caerá fuerte por los costos y la baja rentabilidad
Revés para Chiqui Tapia: le quitarían al juez de Campana la causa por la mansión de Pilar
El contratista de Adorni presentó nuevas pruebas por la obra en Indio Cuá
Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente
Acciones y bonos en baja, mientras el riesgo país vuelve a subir
Escala la interna: Kicillof acelera y La Cámpora le lanza reproches
VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle
Autopista: el obrador de la nueva bajada puso en alerta a ambientalistas
Arquitectos contra el fallo judicial que avaló la obra de Plaza España
Actividades: yoga, clases de baile, cursos y talleres para jubilados, peña y convocatoria para artistas
En Villa Elisa convocan a tejer por quienes más lo necesitan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con 70 años de historia, la Asociación de Fomento Barrio Dumor decayó hasta terminar como bar. Ya hay reuniones y varios cursos
Un grupo de vecinos de Villa Elisa logró recuperar la Asociación de Fomento Barrio Dumor con un objetivo claro: que tras dos décadas de silencio, vuelva a latir la idea original de sus fundadores, a mediados del siglo pasado.
El club, situado en diagonal 4 y diagonal 426, nació como punto de encuentro social y un espacio donde los vecinos se reunían para pensar y construir el barrio. Hoy, con esfuerzo y a pulmón, buscan empezar de nuevo y devolverle ese sentido comunitario que supo tener.
No hay una fecha exacta de fundación, pero se sabe que el club empezó a gestarse en 1956, cuando tres vecinos —Nicolás Samus, Helen Jáuregui y un hombre de apellido Gómez, cuyo nombre no quedó registrado— compraron el terreno e impulsaron la idea. Finalmente, el espacio se inauguró en 1958.
En ese momento, el barrio estaba creciendo y el club tuvo un papel muy importante. Los vecinos se juntaban para hablar de mejoras y organizar la vida en común. La idea principal era tener un lugar propio donde reunirse y pensar entre todos cómo querían que fuera el vecindario.
“Este fue el primer barrio de Villa Elisa en tener asfalto y cloacas. Todo eso se gestionó en el club. La primera calle asfaltada fue Piria, hoy diagonal 4, donde está la sede”, contó Rosana Banegas, actual presidenta de la comisión directiva, integrada, entre otros, por los nietos de Samus, uno de los fundadores, y de uno de los cuales ella es esposa.
El nombre del club es el mismo que el del barrio. Proviene de la constructora Dumor, que llegó a la zona con la intención de desarrollar viviendas, los conocidos “chalets alemanes”, hoy una marca del Barrio San Jorge. El proyecto no prosperó como se esperaba, la empresa quebró y los terrenos fueron rematados. Aunque el nombre perduró como identidad del lugar.
LE PUEDE INTERESAR
Autopista: el obrador de la nueva bajada puso en alerta a ambientalistas
LE PUEDE INTERESAR
Reuniones de pelados y furrys copan el Centro
Al recordar los orígenes, la presidenta explicó que “los vecinos fueron levantando las paredes entre todos. Incluso, están hechas con conchilla, como se hacía antes. En este club se realizaban los bailes de carnaval y también funcionó el primer jardín de infantes del barrio entre 1962 y 1964”.
Con el tiempo, esa esencia se fue perdiendo. Una comisión ligada a la política ocupó el lugar y lo convirtió primero en una Unidad Básica y luego en un bar, alejándolo de su función social durante años.
Hace más de una década, quienes lo ocupaban ya no podían sostenerlo y entregaron las llaves a la nieta de uno de los fundadores. Un grupo de vecinos se organizó y empezó a trabajar.
“Estaba totalmente destruido. Tuvimos que hacer todos los papeles de nuevo y hasta volver a poner la luz”, recordó Banegas.
Hoy se dictan diferentes actividades como stretching, gimnasia funcional, taekwondo, teatro para adolescentes, guitarra, folklore, cerámica para adultos, tejido, gimnasia para la tercera edad y doulaje, entre otras. También se hacen ferias de emprendedores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí