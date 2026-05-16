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El primer ganador del concurso de EL DIA llegó desde Villa Castells

El primer ganador del concurso de EL DIA llegó desde Villa Castells

valentino funes, ganador del primer sorteo del concurso / d. alday

16 de Mayo de 2026 | 01:18
Edición impresa

La pasión mundialista sigue creciendo a medida que se acerca la Copa del Mundo y diario EL DIA continúa sumándose a la locura que atraviesa a millones de hinchas. En este contexto, el gran concurso auspiciado por Rapicuotas ya tuvo a su primer ganador y renovó la ilusión de todos los fanáticos que sueñan con completar el clásico álbum de figuritas.

El afortunado en quedarse con el primer premio fue Valentino Funes, lector de 23 años e hincha de Estudiantes de La Plata, quien respondió correctamente la consigna propuesta por el diario y se convirtió en el primer ganador del concurso. Valentino es vecino de Villa Castells y actualmente trabaja en el departamento contable del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada de ayer recibió oficialmente el premio compuesto por un álbum del Mundial y 20 paquetes de figuritas para comenzar a completar la colección. La entrega se realizó en la primera edición del Equipo Deportivo, que estuvo encabezado por Martín Mendinueta, periodista que realizará la cobertura especial de EL DIA durante la Copa del Mundo, siguiendo de cerca cada paso de la Selección Argentina.

Sin embargo, la iniciativa no se detiene y la emoción continúa semana tras semana. El gran concurso impulsado junto a Rapicuotas seguirá premiando a los lectores del diario con nuevos sorteos y más oportunidades para participar de esta experiencia que ya despierta furor entre chicos y grandes: un álbum y 20 paquetes de figuritas.

En ese sentido, EL DIA decidió acompañar nuevamente a sus lectores con una propuesta que combina pasión futbolera, historia de los Mundiales y el gran premio para disfrutar el camino rumbo a la máxima cita del deporte rey. Tras conocerse al primer ganador, ya comenzó una nueva edición del concurso y la próxima pregunta ya está disponible para todos los participantes. En esta oportunidad, los lectores deberán responder: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986?

¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986? La nueva consigna semanal

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Para participar, los interesados deberán escanear el código QR que aparece publicado en este matutino, completar los datos requeridos y responder correctamente la consigna semanal. Entre todos los que acierten se realizará un nuevo sorteo para definir al próximo ganador del álbum y los sobres de figuritas.

Cabe recordar que los sorteos se realizarán todos los jueves, por lo que cada semana habrá una nueva oportunidad para participar y seguir alimentando la ilusión mundialista.

La iniciativa no solo busca premiar a los lectores, sino también revivir ese ritual tan especial que acompaña cada Copa del Mundo. Porque el álbum no es solamente una colección: es parte de la memoria futbolera, de las charlas entre amigos, de los recreos, de las costumbres y de la ansiedad que genera esperar el inicio del Mundial.

Mientras la Selección Argentina se prepara para defender el título conseguido en Qatar 2022, la fiebre mundialista ya comenzó a jugar su propio partido. Y diario EL DIA, junto a Rapicuotas, sigue acompañando a sus lectores en esta cuenta regresiva cargada de ilusión, fútbol y figuritas.

 

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