El contratista de Adorni presentó nuevas pruebas por la obra en Indio Cuá

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El contratista Matías Tabar volvió a presentarse ante la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. Según trascendió, entregó documentación destinada a respaldar el testimonio que había brindado semanas atrás sobre las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el barrio Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La presentación se realizó de manera espontánea en la fiscalía de Gerardo Pollicita. Allí, Tabar aportó facturas, remitos y comprobantes vinculados con la compra de materiales y la contratación de distintos servicios para la obra. Además, entregó copias de conversaciones mantenidas con proveedores, con el objetivo de acreditar negociaciones y acuerdos relacionados con los trabajos realizados.
De acuerdo con fuentes ligadas al expediente, la documentación será incorporada a la causa para verificar el monto total de la remodelación, que según declaró el contratista habría alcanzado los 245.000 dólares pagados en efectivo.
Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, había declarado previamente que trabajó en la remodelación de la propiedad entre octubre de 2024 y julio de 2025. En esa oportunidad sostuvo que Adorni abonó la obra “en efectivo, en negro y sin recibos”.
Durante su testimonio, el contratista presentó además fotografías y videos del antes y después de la vivienda, junto con un detalle de las tareas realizadas. Según explicó, el contacto con el funcionario se produjo a través de WhatsApp por recomendación de vecinos del barrio.
Las obras incluyeron reformas en la entrada, el garaje, la galería y las escaleras, además de trabajos de pintura interior, reparación de paredes, colocación de porcelanato y revestimientos exteriores. También se realizaron modificaciones en la parrilla y la pileta, donde se incorporó una cascada.
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En la cocina, en tanto, se hicieron nuevas mesadas, una isla y un desayunador, junto con mejoras en iluminación y mobiliario.
Según pudo saberse, Tabar decidió reunir y presentar nueva documentación luego de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei, quien lo calificó de “militante kirchnerista” y “mentiroso”.
El contratista también aseguró que Adorni se comunicó con él antes de su declaración judicial para pedirle una reunión. En relación con la modalidad de pago, aclaró que el monto total de la obra corresponde a una suma acumulada por distintas ampliaciones y modificaciones solicitadas durante los trabajos.
“Yo le pasé un presupuesto, que él aceptó. Empezamos a trabajar y después fue agregando distintas cosas”, explicó, al tiempo que negó versiones sobre supuestos bolsos o cajas con dinero.
La causa sobre el patrimonio de Adorni continúa avanzando y también incluye el análisis de más de 18 viajes realizados por el funcionario y su familia desde 2022, tanto dentro de Argentina como al exterior.
La fiscalía cuenta para ello con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que trabaja en el análisis de movimientos patrimoniales y financieros vinculados al expediente.
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