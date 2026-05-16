Acciones y bonos en baja, mientras el riesgo país vuelve a subir

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Las acciones y los bonos argentinos cerraron con fuertes retrocesos, en línea con la caída de los mercados internacionales y el aumento de la cautela entre los inversores frente al conflicto en Medio Oriente y las señales de presión inflacionaria a nivel global.
En la Bolsa de Buenos Aires, el índice líder S&P Merval perdió 1,4% y terminó en 2.707.868 puntos, arrastrado principalmente por las bajas del sector financiero.
En Wall Street, los ADR de empresas argentinas también operaron con mayoría de bajas. Las caídas más pronunciadas fueron para Banco Supervielle (-4,9%), Telecom (-4,8%) y Bioceres (-4,5%). En contrapartida, sobresalieron las subas de Globant, que saltó 14,2% tras presentar su balance trimestral, y Satellogic, que avanzó 13,9%.
La rueda estuvo condicionada por la toma de ganancias en los principales índices de Nueva York. Al mismo tiempo, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente volvió a presionar sobre el precio internacional del petróleo. El barril Brent superó los USD 109, aunque ese avance no alcanzó para sostener a las energéticas argentinas: el ADR de YPF cayó 1,2%, mientras que Vista Energy logró cerrar con una leve mejora de 0,6%.
Los bonos soberanos en dólares también terminaron con pérdidas. Tanto los Bonares como los Globales retrocedieron alrededor de 1% en promedio, mientras que el riesgo país subió hasta los 538 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan acumuló así su cuarta suba consecutiva, luego de haber perforado esta semana el piso de los 500 puntos tras una mejora en la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch.
Además del contexto internacional, comienzan a pesar las dudas vinculadas al escenario político argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y a la continuidad del programa económico oficial.
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En paralelo, el mercado siguió de cerca las repercusiones del último dato de inflación, que mostró un incremento mensual de 2,6%, el primero en diez meses que marca una desaceleración de los precios.
Sin embargo, varios economistas advirtieron que todavía es prematuro hablar de una baja sostenida de la inflación. Entre los factores de riesgo mencionaron los aumentos tarifarios, la estabilidad cambiaria y la incertidumbre internacional derivada del conflicto bélico en Medio Oriente.
En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,3% y cerró en $1.394,50, mientras que el dólar al público terminó en $1.420 en el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, retrocedió cinco pesos y cerró en $1.415.
El Banco Central compró USD 65 millones durante la jornada, aunque las reservas brutas internacionales cayeron USD 170 millones y finalizaron en USD 46.024 millones.
Expectativa por el FMI
De cara a la próxima semana, el foco de los inversores estará puesto en la reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, donde se analizará la revisión del programa argentino. En el mercado esperan que el organismo apruebe un nuevo desembolso cercano a los USD 1.000 millones.
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