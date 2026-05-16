Arquitectos contra el fallo judicial que avaló la obra de Plaza España

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Tras el fallo de la justicia contenciosa que reconoció la facultad de la Municipalidad de La Plata para remover el histórico Monumento a la Fraternidad, la Sociedad de Arquitectos de La Plata salió a expresar su preocupación y a cuestionar los argumentos técnicos de la medida.
La resolución de la magistrada Guendalina Sessarego, titular del juzgado Contencioso Administrativo Nº3, rechazó una medida cautelar al considerar que la obra no figura en los inventarios públicos de patrimonio protegido. Sin embargo, para la entidad profesional, la ausencia de registro no anula el valor histórico y simbólico de la estructura de 7 y 66. El arquitecto Sergio Poggi, presidente de la entidad, fue tajante: “El hecho de que no se encuentre inventariado no significa que dicho bien no lo sea”.
Desde la Sociedad de Arquitectos advierten que este criterio judicial pone en riesgo gran parte del acervo de la ciudad, comparando la situación con la de una persona que no es reconocida por el Estado solo por no haber sido registrada. En ese sentido, Poggi planteó que “el ejercicio de imaginación permite plantear una alternativa a la drástica decisión de la demolición”, proponiendo integrar el actual monumento con las nuevas figuras de Don Quijote y Sancho Panza.
Mientras la Comuna se prepara para retomar el proyecto original, que incluye la instalación de réplicas de las esculturas de la Plaza España de Madrid y la relocalización de los relieves de bronce de Carlos Butín, los arquitectos insisten en que las renovaciones no deberían borrar la impronta del pasado. Para la entidad, la solución no debe ser la piqueta a la estructura diseñada por el arquitecto Heberto Andrade, sino una intervención que respete la memoria urbana.
La presentación judicial fue impulsada por Alejandra Butín, hija del escultor, en atención al carácter de patrimonio cultural del conjunto creado a instancias de un concurso de fines de los ´50.
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