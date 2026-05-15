Trabajadores de la salud realizan una conferencia en el Hospital San Martín contra el cierre de Remediar y el “vaciamiento” del PAMI

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Trabajadores y trabajadoras estatales realizarán este viernes por la mañana una conferencia de prensa en el Hospital San Martín para manifestarse “en defensa de la salud pública” y denunciar el cierre del programa Remediar, el vaciamiento del PAMI y los despidos nacionales en el sector sanitario.
La actividad comenzará a las 10 en el centro de salud platense y es impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires bajo la consigna “El ajuste de Milei mata”.
Según indicaron desde la organización gremial, durante la jornada también reclamarán una recomposición salarial para los trabajadores del sector y exigirán el cumplimiento en la provisión de vacunas, en medio de la preocupación por la situación del sistema público de salud.
Además, desde ATE señalaron que la iniciativa forma parte de la preparación de la Marcha Federal de Salud convocada para el próximo 20 de mayo, donde el sindicato también llevará adelante un paro en rechazo al “desguace” del área sanitaria y para reclamar la reincorporación de trabajadores despedidos.
Se espera la participación de trabajadores hospitalarios, delegados sindicales y referentes del sector, quienes brindarán detalles sobre el impacto de las medidas nacionales en hospitales y programas de atención sanitaria.
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