"Es algo sexual, es tremendo": por qué echaron a Mazzocco de América

Tras la noticia del levantamiento de "A la tarde", uno de los ciclos más rendidores de América TV, se abrió la caja de Pandora y mil versiones se conocieron a la hora de explicar, primero, el motivo de la decisión y, segundo, el motivo por el que los panelistas del envío fueron o serán reubicados menos su conductora: Karina Mazzocco.

Después de días de especulaciones, se confirmó en las últimas horas que serán Luis Ventura y Marina Calabró quienes, en junio, tomarán el mando del horario que dejará vacante "A la tarde". El anuncio llegó tras una catarata de posibilidades que había tenido a Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas como los candidatos más fuertes a quedarse con el puesto... pero no prosperó.

Fue Luis Ventura quien, en la tarde de ayer, dio la cara en "A la tarde", donde es panelista, para romper el silencio después de haber sido tratado de "traidor". Mazzocco, lejos de ser parte de esa teoría, dijo que ponía las manos en el fuego por su compañero, quien aceptó el desafío del que conoció

“Hay muchas voces que lo apuntan como si hubiese hecho algo", explicó Calabró, quien aseguró que "Ventura le explicó a Karina como fueron las cosas".

Según Calabró todo se resolvió en cuestión de horas: “El martes a la tarde me enteré de la idea. El miércoles cobró un poco de forma y se confirmó el jueves”, contó ayer. Asimismo, la hermana de Iliana analizó: “Karina no sospecha de Ventura, como no sospecha de mí, sabe cómo fueron las cosas, es la misma productora. Nada oculto, nada turbio en todo esto. Pero hay voces suspicaces”.

"NO NOS HAGAMOS LOS GILES"

Con todos estos manejos bastante desprolijos, ayer en "Puro Show" la periodista Fernanda Iglesias contó el que, para ella, es el verdadero motivo detrás de tanto destrato.

“No nos podemos comer todos los sapos que nos tiran… ‘ay, no les cerraba’, pero les cerró durante un mes. Pasa algo con Karina Mazzocco, no nos desviemos de ese tema, porque es la única que se queda afuera del canal”, expresó Iglesias.

Y fue contundente: “Para mí es algo sexual… lo dije. Es algo sexual, no es una barbaridad. Sí, es tremendo, todo es tremendo. No tengo pruebas, es una cosa que es para mí. Todo es tremendo y nos hacemos los giles. Pasan estas cosas en los canales. ¿Nos vamos a hacer los tontos? A esta altura no me sorprende nada”, sentenció la periodista.

Su compañera Pochi acompañó su teoría: "Para mí también".