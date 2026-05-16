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Policiales |Rescataron a más de 100 personas en un predio en la zona de quintas

Explotación infantil y trata laboral en La Plata

El procedimiento en un predio de 185 y 80 expuso un escenario alarmante, incluyendo menores de edad con discapacidades

Explotación infantil y trata laboral en La Plata

Detectaron condiciones extremas de precariedad en un predio / web

16 de Mayo de 2026 | 01:44
Edición impresa

Un impactante operativo judicial y policial realizado en las últimas horas en la periferia de La Plata destapó una escena tan alarmante como inquietante: cerca de un centenar de personas viviendo en condiciones extremas de precariedad, entre ellas menores de edad, en un predio donde ahora se investiga una presunta trama de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil.

El procedimiento, encabezado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en la zona de 185 y 80, en las afueras de la ciudad. Lo que encontraron los agentes encendió rápidamente las alertas.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, en el lugar fueron detectadas unas 100 personas distribuidas en al menos cuatro complejos habitacionales precarios, utilizados como alojamiento para trabajadores y sus familias. Las condiciones de habitabilidad, según los primeros informes, eran “extremadamente deficientes”, con hacinamiento, falta de infraestructura básica y un entorno considerado incompatible con condiciones de vida dignas.

Pero eso no fue lo único que generó preocupación. Durante la inspección, los investigadores hallaron a una menor de edad con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas, residiendo dentro de una de las viviendas del predio. A su vez, en otra finca, encontraron a un hombre adulto con aparentes discapacidades que, de acuerdo a fuentes del caso, permanecía dentro de una casa cerrada desde el exterior con cadena y candado, una situación que motivó una inmediata intervención de organismos especializados.

Ante ese cuadro, se dio participación al Servicio Local de Niñez y Adolescencia, además del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que comenzó a asistir a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad.

La causa quedó caratulada como “Trata de personas – Trabajo infantil” y es instruida por la UFI N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

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Los primeros indicios apuntan a una presunta estructura de explotación laboral que involucraría tanto a adultos como a menores, quienes -según trascendió- realizarían tareas bajo condiciones precarias y por remuneraciones consideradas muy bajas.

En el marco de esa investigación fueron identificadas cuatro personas, ahora imputadas por presunta infracción al artículo 148 bis del Código Penal, que sanciona la explotación laboral y el aprovechamiento de trabajadores en condiciones abusivas.

Por estas horas, los investigadores trabajan sobre múltiples líneas: determinar cómo funcionaba el predio, desde cuándo operaba bajo estas condiciones, qué tipo de tareas realizaban y si existía una red de captación o sometimiento de personas vulnerables.

 

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