La prohibición a los deudores alimentarios de ingresar a los estadios de fútbol

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En un contexto de brusco crecimiento de la morosidad entre los deudores alimentarios, que en los dos últimos años se incrementó en más de un 100 por ciento, el Gobierno nacional decidió prohibir el ingreso a los estadios de fútbol de quienes mantengan deudas con el pago de alimentos sus hijos.
Cabe recordar que a mediados de 2025 se había informado en este diario que siete de cada diez padres incumplían en el país con la cuota alimentaria de sus hijos o la cumplían en forma muy parcial.
La restricción dispuesta ahora alcanza a todo el territorio nacional, es decir rige para los estadios de fútbol de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según se informó.
Tal como se indicó, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso que los deudores alimentarios morosos que cuenten con una medida judicial de restricción sean ahora incorporados automáticamente al Programa Tribuna Segura, que es un sistema federal de control de ingreso a las canchas de fútbol. La base de datos del programa Tribuna Segura concentra a las personas con impedimentos dispuestos por autoridades judiciales, policiales o de seguridad.
El texto de la resolución establece que la restricción “se mantendrá mientras continúe vigente la situación que le dio origen”, es decir, hasta que el deudor regularice su situación ante la Justicia y sea dado de baja del registro correspondiente.
En cuanto a las circunstancias que acompañan a esta realidad, no es necesario aludir a las enormes dificultades que atraviesan las madres para poder afrontar la separación y encarar la situación de los alimentos, ya que tienen que iniciar un juicio, pagar a un abogado, afrontar todo un proceso y obtener una sentencia a favor. Y después de eso pedirle a la Justicia que la ejecución del fallo no se vea desvirtuada mediante pagos parciales, que pueden servir para que el deudor demuestre “voluntad de pago”, a pesar de que las cuotas aportadas suelen ser irrisorias.
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Se sabe que, entre otras medidas previstas cuando se creó el registro de morosos, figura para los incumplidores la imposibilidad de renovar la licencia de conductor, así como no dar curso a operaciones bancarias como la obtención de créditos o negar la tramitación de tarjetas de crédito o apertura de cuentas corrientes. A partir de ahora se les cierran las puertas de los estadios de fútbol.
En términos generales la teoría pareciera estar cubierta. Pero no así la práctica, en donde las moras encuentran muchos modos para presentarse.
Los tribunales de Familia debieran poner la lupa, por ejemplo, en situaciones de supuesta insolvencia de sus parejas, que dejan a muchas mujeres y a sus hijos privados de derechos esenciales. Los reclamos de estas personas perjudicadas no debieran ser desoídos.
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