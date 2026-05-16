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Actividades: yoga, clases de baile, cursos y talleres para jubilados, peña y convocatoria para artistas

Actividades: yoga, clases de baile, cursos y talleres para jubilados, peña y convocatoria para artistas
16 de Mayo de 2026 | 02:08
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Clases de yoga en Club Libertad

El Club Libertad, situado en 51 entre 16 y 17, ofrece clases de yoga los miércoles y viernes de 17 a 18 horas, con un valor mensual de $35.000. Para inscripciones y consultas, el contacto es 221-593-5174.

Clases de baile en Aconcagua

El Centro Social, Cultural y Deportivo Aconcagua (69 entre 4 y 5 N° 480), ofrece actividades para adultos como Danza Jazz (+18) los lunes de 17.30 a 19 ($30.000), Stretching los martes y jueves de 9 a 10 ($35.000) y Zumba en distintos días y horarios, con valores desde $24.000 a $38.500 según la frecuencia semanal, además de clase suelta a $6.000. La institución cuenta con cuotas societarias mensuales de $3.600 para menores, $4.500 adultos y $6.700 grupo familiar, más un seguro deportivo de $3.500. Para consultas, el contacto es 221-576-7623.

Cursos y talleres para jubilados

Comenzaron las inscripciones de los cursos UPAMI. La oferta incluye opciones presenciales y virtuales, con temáticas que van desde idiomas, informática y escritura hasta arte, música, teatro, memoria, bienestar y salud emocional. Cada afiliado podrá inscribirse en hasta cinco cursos y también pueden participar no afiliados a PAMI. La UGL VII La Plata tiene una propuesta de 90 cursos en 8 Facultades de la UNLP y en la UTN Regional La Plata. En el ámbito de la UNLP, el programa se desarrolla en la Facultad de Informática, Trabajo Social, Artes, Periodismo y Comunicación Social, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales y Museo, Psicología y Ciencias Económicas. En total, en La Plata existe una oferta de 32 propuestas virtuales y 58 presenciales. Para las inscripciones, ingresar a comunidad PAMI en https://www.pami.org.ar o acercarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al Área Sociopreventiva de la UGL VII La Plata, ubicada en 7 Nº 170 entre 35 y 36 ó llamar al 439-1054 ó 439-1041.

Peña en el Club Deportivo

El Club Deportivo Villa Elisa invita a la Peña del Depo, que se realizará el 23 de mayo de 19 a 02 en su sede de Centenario y 48. Habrá bandas en vivo, show de bailarines, comidas tradicionales y stands con productos regionales. La entrada cuesta $5.000, incluye consumición, y menores de 10 años no abonan. Se pueden adquirir en la secretaría del club.

Convocatoria a artistas

En el marco de su 90° aniversario, el Círculo Trentino de La Plata convoca a artistas plásticos para la XVI Exposición de Arte que se realizará el 13, 14 y 15 de junio. Los interesados pueden comunicarse al 221-3530874 (María) ó al 221-4973346 (Marcela).

 

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