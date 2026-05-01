Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Información General

¿Cuál es el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026?

¿Cuál es el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026?
1 de Mayo de 2026 | 12:11

Escuchar esta nota

El mes de mayo arrancó con diversos aumentos, entre ellos, el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde el costo del boleto de colectivo subió un 5,4% y es importante saber cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes a la hora de viajar.

El citado saldo es una opción que le permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible no es suficiente, el mismo se habilita automáticamente cuando la tarjeta SUBE no tiene fondos suficientes y se descuenta luego en la siguiente recarga. En tanto, según una nueva normativa implementada en 2026, el saldo negativo habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:

- Colectivos en todo el país: hasta $1.400.
- Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: $1.400.
- Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650.
- Línea Urquiza: $480, mientras se modernizan los molinetes.

Además, se indicó que el saldo máximo permitido es de $40.000, monto que se puede acreditar a través de la aplicación SUBE, en los colectivos mediante el sistema de "Carga a Bordo" o en las terminales automáticas.

El boleto en La Plata

Tal como viene informando EL DIA, en medio de la reducción de frecuencias que sigue generando malestar entre los usuarios, quienes ya llevan tres semanas consecutivas con largas esperas en las paradas, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro desde la semana próxima. El aumento del boleto será de un 11 por ciento, anticiparon fuentes oficiales.

La suba se compone de un 5,4 por ciento correspondiente a la actualización automática mensual (combina la inflación mensual más un dos por ciento adicional), y un 5,6 por ciento en compensación por la suba del combustible de marzo. Este nuevo rubro se suma como parte de una fórmula que el Ministerio de Transporte hará oficial el lunes, en una audiencia pública fijada en medio de la crisis que abrió la decisión de las empresas de mandar menos micros a la calle por el incremento del gasoil.

LE PUEDE INTERESAR

“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca

LE PUEDE INTERESAR

Aseguran que 6 de cada 10 talentos argentinos no trabajan en áreas relacionadas a las que estudió

Con este ajuste, el boleto mínimo superará los mil pesos, profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios del transporte público. Se espera en la Región que con ese aumento de la tarifa el servicio mejore y no sólo que vuelva a “la normalidad” de las frecuencias, recortadas desde principios de mes.

Es así que el esquema de tarifas con SUBE registrada será el siguiente: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $948,91 a $1.053,29; el de 3 a 6 kilómetros (el más usado), de $1.035,90 a $1.149,85; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.120,94 a $1.244,24; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.200,46 a $1.332,51; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $1.266,73 a $1.406,07.

Para quienes tienen SUBE sin nominalizar, los valores serán más elevados: de 0 a 3 kilómetros pasará de $1.508,77 a $1.674,73; el de 3 a 6 kilómetros, de $1.647,08 a $1.828,26; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.782,30 a $1.978,35; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.908,72 a $2.118,68; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $2.014,10 a $2.235,65.

Para la tarifa social regirán los siguientes incrementos: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $427,01 a $473,98; el de 3 a 6 kilómetros, de $466,15 a $517,43; el de 6 a 12 kilómetros, de $504,42 a $559,91; el de 12 a 27 kilómetros, de $540,20 a $599,62; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $570,03 a $632,73.

Los aumentos de mayo en CABA y el AMBA

Las nuevas tarifas para el boleto de colectivo y el de subtes que rigen desde hoy afectan tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores de las 31 líneas porteñas son:

- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86
- Recorrido de 3 a 6 km: $837,66
- Recorrido de 6 a 12 km: $902,19
- Recorrido de 12 a 27 km: $966,77

Por su parte, para el AMBA, las tarifas son las siguientes:

- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35
- Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1.023,04
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1.045,40 a $1.101,85
- Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73
- Viajes de más de 27 km: $1.259,07

Por su lado, el valor del boleto de subte pasó de $1.414 a $1.490 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.369,10.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA
Últimas noticias de Información General

Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar

“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca

Aseguran que 6 de cada 10 talentos argentinos no trabajan en áreas relacionadas a las que estudió

"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
La Ciudad
FOTOS | Con desfile, shows y gastronomía, así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo
Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
Deportes
Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 
Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
Policiales
Alumno con una navaja en una primaria de Gonnet: los padres denuncian que las autoridades "cambiaron la versión"
Revés judicial para los asesinos de Fernando detenidos en La Plata: qué decidió la Corte Suprema de Justicia
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma
Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Espectáculos
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla