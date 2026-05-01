¿Cuál es el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026?

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El mes de mayo arrancó con diversos aumentos, entre ellos, el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde el costo del boleto de colectivo subió un 5,4% y es importante saber cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes a la hora de viajar.
El citado saldo es una opción que le permite a los usuarios viajar cuando el dinero disponible no es suficiente, el mismo se habilita automáticamente cuando la tarjeta SUBE no tiene fondos suficientes y se descuenta luego en la siguiente recarga. En tanto, según una nueva normativa implementada en 2026, el saldo negativo habilitado varía dependiendo del servicio utilizado:
- Colectivos en todo el país: hasta $1.400.
- Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: $1.400.
- Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650.
- Línea Urquiza: $480, mientras se modernizan los molinetes.
Además, se indicó que el saldo máximo permitido es de $40.000, monto que se puede acreditar a través de la aplicación SUBE, en los colectivos mediante el sistema de "Carga a Bordo" o en las terminales automáticas.
Tal como viene informando EL DIA, en medio de la reducción de frecuencias que sigue generando malestar entre los usuarios, quienes ya llevan tres semanas consecutivas con largas esperas en las paradas, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro desde la semana próxima. El aumento del boleto será de un 11 por ciento, anticiparon fuentes oficiales.
La suba se compone de un 5,4 por ciento correspondiente a la actualización automática mensual (combina la inflación mensual más un dos por ciento adicional), y un 5,6 por ciento en compensación por la suba del combustible de marzo. Este nuevo rubro se suma como parte de una fórmula que el Ministerio de Transporte hará oficial el lunes, en una audiencia pública fijada en medio de la crisis que abrió la decisión de las empresas de mandar menos micros a la calle por el incremento del gasoil.
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Con este ajuste, el boleto mínimo superará los mil pesos, profundizando el impacto en el bolsillo de los usuarios del transporte público. Se espera en la Región que con ese aumento de la tarifa el servicio mejore y no sólo que vuelva a “la normalidad” de las frecuencias, recortadas desde principios de mes.
Es así que el esquema de tarifas con SUBE registrada será el siguiente: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $948,91 a $1.053,29; el de 3 a 6 kilómetros (el más usado), de $1.035,90 a $1.149,85; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.120,94 a $1.244,24; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.200,46 a $1.332,51; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $1.266,73 a $1.406,07.
Para quienes tienen SUBE sin nominalizar, los valores serán más elevados: de 0 a 3 kilómetros pasará de $1.508,77 a $1.674,73; el de 3 a 6 kilómetros, de $1.647,08 a $1.828,26; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.782,30 a $1.978,35; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.908,72 a $2.118,68; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $2.014,10 a $2.235,65.
Para la tarifa social regirán los siguientes incrementos: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $427,01 a $473,98; el de 3 a 6 kilómetros, de $466,15 a $517,43; el de 6 a 12 kilómetros, de $504,42 a $559,91; el de 12 a 27 kilómetros, de $540,20 a $599,62; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $570,03 a $632,73.
Las nuevas tarifas para el boleto de colectivo y el de subtes que rigen desde hoy afectan tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores de las 31 líneas porteñas son:
- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,86
- Recorrido de 3 a 6 km: $837,66
- Recorrido de 6 a 12 km: $902,19
- Recorrido de 12 a 27 km: $966,77
Por su parte, para el AMBA, las tarifas son las siguientes:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35
- Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1.023,04
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1.045,40 a $1.101,85
- Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73
- Viajes de más de 27 km: $1.259,07
Por su lado, el valor del boleto de subte pasó de $1.414 a $1.490 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.369,10.
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