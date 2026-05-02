Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires vivió una de sus jornadas más multitudinarias durante el feriado del 1° de mayo. Desde media tarde, el predio de La Rural comenzó a verse desbordado por una afluencia masiva de visitantes que complicó tanto el tránsito como el acceso a los pabellones. Las entradas de Avenida Santa Fe y Sarmiento registraron largas filas, mientras que estacionar en la zona se volvió prácticamente imposible.

La programación cultural fue uno de los factores clave de la convocatoria. Entre las actividades más concurridas se destacaron las presentaciones de la actriz Elisa Carricajo y de la escritora Claudia Piñeiro, ambas con auditorios completos. También generaron gran expectativa las intervenciones del científico Diego Golombek y del autor Santiago Speranza, quien reunió a cientos de jóvenes lectores que aguardaron durante horas para obtener autógrafos.

La jornada contó además con la presencia de figuras destacadas del ámbito literario y cultural, como Felipe Pigna, Gloria Casañas y el escritor cubano Leonardo Padura, uno de los invitados internacionales más esperados.

En cuanto al movimiento comercial, distintos sellos editoriales señalaron que las ventas superaron las registradas en la edición anterior para la misma fecha. No obstante, advirtieron que el consumo se mantiene moderado: si bien el público respondió positivamente, se observó una menor cantidad de libros por compra en comparación con otros años.

En ese contexto, desde algunas editoriales destacaron que el repunte de la jornada representa una señal alentadora dentro de un inicio de feria que había sido más débil.

La coincidencia con el Día del Trabajador, las condiciones climáticas favorables y la variada agenda de actividades aparecen como los principales factores que explican la masiva concurrencia. Con estos indicadores, los organizadores mantienen expectativas positivas de cara a los próximos días del evento.