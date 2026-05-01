Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar

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La convocatoria es para incorporar 40 agentes al Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
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La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una nueva convocatoria para sumar 40 guardaparques al Agrupamiento Técnico del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La inscripción abrirá el 12 de mayo a las 8:00 y se extenderá hasta el 2 de junio de 2026 a las 23:59, según se publicó en el Boletín Oficial.
El ingreso corresponde a cargos vacantes y financiados dentro de la Planta Permanente bajo la categoría Guardaparque GT-2. La convocatoria busca reforzar el trabajo en áreas protegidas nacionales en todo el país, con el objetivo de fortalecer la conservación ambiental y la atención a visitantes.
El perfil del guardaparque técnico incluye tareas operativas en territorio, control y vigilancia dentro de parques nacionales, fiscalización de actividades, asistencia a visitantes y residentes, además de participación en proyectos de monitoreo ambiental, investigación y educación ambiental.
Entre los requisitos excluyentes para participar del proceso de selección se encuentran:
La convocatoria 2026 está destinada exclusivamente al Agrupamiento Técnico, uno de los dos mecanismos de ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales junto con el Agrupamiento de Conservación Territorial.
El proceso de incorporación contempla seis etapas obligatorias y eliminatorias. Es necesario aprobar cada instancia para avanzar a la siguiente.
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Las etapas son:
Estas instancias buscan garantizar que los aspirantes cuenten con la formación, aptitudes físicas y perfil profesional adecuados para desempeñarse en tareas operativas en áreas protegidas, muchas de ellas ubicadas en entornos naturales exigentes.
El objetivo de esta convocatoria es fortalecer el equipo de la Administración de Parques Nacionales, organismo responsable de la gestión de los parques nacionales y otras áreas protegidas estratégicas para la conservación de la biodiversidad en la Argentina.__IP__
Además del control ambiental, los guardaparques cumplen funciones clave vinculadas con la educación ambiental, el monitoreo de especies, la prevención de actividades ilegales y la asistencia a visitantes, por lo que su rol resulta central en la protección del patrimonio natural del país.
Las personas interesadas pueden consultar la normativa completa y la documentación requerida en el sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales. También se habilitó un canal de consultas a través del correo electrónico personalrrhh@apn.gob.ar para quienes necesiten información adicional sobre el proceso de inscripción
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