Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado

El panorama del sector automotriz en Argentina muestra señales de reconfiguración a partir de una mayor previsibilidad en las variables macroeconómicas. Según el último relevamiento de BBVA Research, el retorno de herramientas financieras y una mejora relativa en el poder adquisitivo fueron los pilares que dinamizaron la demanda de unidades durante el último período.

Tras un 2024 que marcó un piso de actividad con apenas 400.000 patentamientos, el mercado experimentó una expansión notable en 2025, alcanzando un volumen cercano a las 600.000 operaciones anuales. Las proyecciones para el transcurso de 2026 indican que el sector se encamina hacia una fase de estabilización en estos niveles de consumo, dejando atrás los mínimos históricos de la postpandemia.

La explicación técnica de este fenómeno reside en la convergencia de tres factores: la moderación de la volatilidad financiera, el repunte del salario real y la normalización de los préstamos prendarios.

Mientras que a comienzos de 2024 las agencias registraban menos de 20.000 ventas mensuales, el fortalecimiento de los ingresos durante 2025 permitió que el flujo comercial se asentara en un rango de entre 30.000 y 40.000 patentamientos por mes.

En términos de accesibilidad, el informe destaca un abaratamiento relativo de los vehículos en comparación con los sueldos. Durante 2023, la compra de un 0km requería 45 salarios promedio al tipo de cambio oficial, cifra que se disparaba a 94 sueldos si se tomaba la cotización paralela. Para 2025, esa brecha se redujo drásticamente, necesitándose 23 y 25 salarios respectivamente, lo que facilitó el ingreso de nuevos compradores al sistema.

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la demanda fue cubierto principalmente por unidades del exterior, con un incremento interanual del 94% en el ingreso de autos importados. En contrapartida, la industria nacional mantiene su perfil especializado en la fabricación de utilitarios, que hoy representan el 60% de la producción total del país y casi el 70% de los envíos a mercados externos.

El financiamiento también mostró una trayectoria de recuperación acelerada. Luego de que en 2023 el crédito sufriera una caída real del 50%, la demanda de préstamos prendarios reaccionó de manera ascendente en 2025, con tasas de crecimiento interanual que superaron el 100%. Este cambio de tendencia resultó fundamental para sostener el ritmo de ventas en las concesionarias.

En el mercado de las dos ruedas, la dinámica presenta matices de mayor solidez. La fabricación de motos superó ampliamente sus promedios históricos, situándose un 50% por encima de su media, mientras que la producción automotriz se mantuvo apenas un 10% arriba de su registro base. Esta diferencia se explica por barreras de acceso más bajas y una demanda ligada al uso laboral, que suele ser menos sensible a las oscilaciones económicas que el mercado de autos particulares.

Respecto a las nuevas tecnologías, la transición hacia la movilidad sustentable registra un avance sostenido, aunque todavía incipiente. Los vehículos híbridos y eléctricos representaron el 4,4% de los patentamientos totales en 2025, una cifra significativamente mayor al 0,9% reportado cinco años atrás. Pese al crecimiento local, la penetración de estas unidades sigue lejos del promedio global del 22% o de casos de referencia como China y Noruega.

Hacia adelante, el sector enfrenta el reto de equilibrar este repunte del consumo con las restricciones externas. Si bien la apertura favorece la oferta, también genera una mayor presión sobre la disponibilidad de divisas por el peso de las importaciones. La sostenibilidad del esquema dependerá de la capacidad de la industria para ganar competitividad y diversificar sus exportaciones, en un contexto donde el crédito y el ingreso real seguirán siendo los principales motores de la actividad.

Caída en abril y señal de alerta

El mercado automotor local finalizó el mes de abril con una merma en el nivel de actividad, tras registrarse 47.564 patentamientos. Según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), este volumen de operaciones implica una retracción del 13,6% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, la estadística refleja una desaceleración respecto a marzo, con una caída mensual del 3,3% en la cantidad de unidades que salieron a la calle.

Estas cifras representan un giro en la tendencia que se había observado durante el mes anterior, cuando el sector había logrado computar su primer indicador positivo del año en el cotejo interanual. Durante abril, sin embargo, el escenario regresó al terreno negativo, exhibiendo bajas tanto en el desempeño mensual como en la medición frente al ejercicio pasado, lo que marca un freno en el ritmo de recuperación que se proyectaba.

Al analizar el balance de la primera parte del año, el informe detalla que el acumulado del cuatrimestre alcanzó las 205.114 unidades patentadas. Este resultado se sitúa un 5,7% por debajo de los registros obtenidos entre enero y abril de 2025, cuando se habían alcanzado las 217.500 operaciones, evidenciando que el sector todavía se encuentra en un proceso de ajuste frente a la dinámica comercial del año previo.

Por categorías, el segmento de los automóviles de pasajeros contabilizó 31.930 patentamientos durante abril, lo que supone un descenso del 12,3% interanual. El rubro de los comerciales livianos fue el más afectado por la baja, con 12.414 unidades y una caída del 20,2%, mientras que los vehículos pesados se mantuvieron en niveles de estabilidad con 2.031 trámites realizados y una variación negativa casi nula del 0,2%.