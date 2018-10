Año difícil para Pampita: ahora la denuncian por plagio

En medio de los problemas de rating de su nuevo envío, productores de un programa de la TV Pública dicen que la morocha es copiona

Pampita no sabe lo que es la paz: la modelo tuvo un año movidito, que incluyó el levantamiento de su programa en Telefé por falta de rating, su ruptura con Pico Mónaco y, ahora, denuncias por plagio para su nuevo ciclo en Net TV, “Pampita íntima”, que para colmo mide menos de un punto de rating.

La denunciante es Federica Suárez Santiago, productora de “Cada noche”, programa de entrevistas de la TV Pública, que en Twitter lanzó: “Hola @pampitaoficial @PampitaIntima por si no lo vieron, hay un programa igual. Misma escenografía, mismos planos, mismos invitados”. El mensaje fue acompañado con fotos que dan cuenta del parecido entre ambos envíos...

El tuit hizo estallar el escándalo en las redes. “¿Es joda? No puede ser que no se les caiga una idea y que no les dé vergüenza el plagio!”, tuiteó uno de los tuiteros que se hizo eco de una noticia que se volvió rápidamente trending topic en la red social del pajarito. Otro productor del envío, Diego Scott, se sumó, irónico: “Inspirando a las nuevas grandes periodistas”, disparó.

Ni Pampita ni nadie de la productora salió a hablar del tema, lo cual, desde ya, es sugerente. Se suma así otro problema para el año de Pampi, quien admitió que “este año fue un desastre tanto en lo laboral como en lo personal”.

Y el “desastre” no se termina. Tras la salida de “Pampita Online”, la morocha apostó a las entrevistas, un género que no la obliga a mantener el ritmo apresurado propio del magazine televisivo o el chimento. Pero el rating no estaría acompañando a la ex de Benjamín Vicuña: su primer y segundo programa de “Pampita íntima”, que sale grabado, no alcanzó ni siquiera un punto de audiencia. Según las mediciones de Ibope, la producción de Kuarzo apenas logró 0,2 puntos, lo más bajo incluso de ese mismo canal, donde ningún programa alcanzó siquiera 1 punto.

Con muy poca promoción en redes sociales (la cuenta de Twitter de “Pampita íntima” tiene apenas 441 seguidores, y la del canal 8.695) y sin los programas de la modelo disponibles en YouTube, el impacto de las emisiones fue casi nulo...