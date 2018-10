Tras el choque y la fractura: Andrada y Dedé, la pelea de nunca acabar

El arquero de Boca continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufriera hace poco menos de un mes en el encuentro copero frente a Cruzeiro

Esteban Adrada, el arquero de Boca, está sin poder jugar desde que sufrió la fractura en el maxilar por un choque con Dedé, de Cruzeiro, en el transcurso del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Desde ese 19 de septiembre hasta ahora se han sucedido infinidad de apreciaciones sobre el encontronazo pero el paso del tiempo no terminó con la polémica.

Hace pocos días, el arquero boquense confirmó su sospecha de que Dedé lo había lesionado con mala intención o sea que cargó contra la forma de proceder del zagueero.

El jugador brasileño no se quedo con la acusación y le contestó ayer a Andrada a través de un medio deportivo: "Es lamentable que Andrada piense así...Si me conociera como ser humano y supiera de mi conducta, seguramente no lo diría".

El marcador central además tiró: "Espero la recuperación de él y, si causé algún problema, incluso sin tener la intención, sólo ofrezco disculpas".